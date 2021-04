Cáceres empieza a notar un repunte de contagios tras la Semana Santa

Ep.

Los datos de contagios por coronavirus en Cáceres han repuntado en la última semana, en la que se han notificado 64 nuevos contagios desde el viernes 9 hasta este jueves, cuando en el mismo periodo de la semana anterior se registraron 53 nuevos contagios en la capital cacereña. Esto ha hecho que la incidencia acumulada a los catorce días, según los datos del Servicio Extremeño de Salud (SES), se sitúe en 129 casos por cada cien mil habitantes, y a los siete días es de 71,7, lo que indica que seguirán subiendo los contagios.



Ante estas cifras, el portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, ha indicado que "empiezan a notarse los efectos de la Semana Santa", y ha mostrado su preocupación por este aumento de los contagios, por lo que ha pedido a los cacereños que "extremen las precauciones" y se respeten las normas de seguridad decretadas por las autoridades sanitarias.



"Necesitamos que todos hagamos un esfuerzo, de nuevo, en reducir la movilidad y los contactos sociales", ha subrayado el portavoz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, en la que ha incidido en que hay mantener las precauciones ante el Covid para impedir que los contagios sigan creciendo.



No obstante, ha resaltado que en la última jornada no se ha registrado ningún fallecimiento en la ciudad debido a que la letalidad sí está bajando, en parte, por la campaña de vacunación masiva ya que "cada vez hay más gente inmunizada", sobre todo las personas de mayor edad.



Según Licerán, esta vacunación "está siendo un éxito" y ha aprovechado para agradecer la labor que están realizando los trabajadores del Servicio Extremeño de Salud (SES) en el Palacio de Congresos, así como los voluntarios de ARA y DYA, la Policía Local y otros miembros de protección civil que están velando por que las jornadas en el centro de vacunación transcurran con normalidad.



"A veces no se les reconoce todo su trabajo y es importante poner en el foco a todas esas personas que en el último año han estado echando una mano cada vez que se les necesita y siguen haciéndolo", ha concluido.