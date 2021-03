La bendición de los ramos abre este domingo en Cáceres una Semana Santa sin procesiones

Ep.

La Semana Santa de Cáceres, declarada de Interés Turístico Internacional, se queda por segundo año consecutivo sin los 23 desfiles procesionales que habitualmente recorren las calles de la ciudad, debido a las restricciones decretadas por la pandemia pero, en cambio, la Unión de Cofradías Penitenciales ha diseñado una agenda con una treintena de actos que se desarrollarán en el interior de los templos, donde se expondrán las imágenes que protagonizan las procesiones, algunas de gran valor artístico y datadas en los siglos XIV y XV.



El calendario comienza este Domingo de Ramos en la iglesia de San Juan con los actos de la Cofradía de los Ramos, que no podrá celebrar su tradicional desfile de 'La Burrina' pero ha decidido mantener la bendición de palmas y ramos, que se realizará en cuatro tandas (a las 10,30, a las 11,30, a las 12,30 y por la tarde a las 19,30 horas) para evitar aglomeraciones.



Además, desde el Domingo de Ramos y hasta el Miércoles Santo, el templo acogerá la novena de la Virgen de la Esperanza, que se celebra a las 11,00 y a las 19,00 horas.



Por la tarde, la Cofradía del Nazareno que habitualmente procesiona a las 19,00 horas con el Cristo del Calvario, el de los Milagros y Ntra. Sra. de la Misericordia, celebrará a esa misma hora un rosario y una eucaristía en la parroquia de Santiago. Mientras, la Hermandad del Cristo del Amor celebrará, en la capilla del colegio San José, varios cultos y abrira de 18,30 a 20,00 horas para que se puedan visitar las imágenes como la del Señor de las Penas o Ntra. Sra. de la Caridad.brir



Ya el Lunes Santo, día 29, la Cofradía del Cristo de las Batallas ha organizado en la concatedral de Santa María actos de veneración a sus tallas a las 20,00 horas pero es necesaria una inscripción previa para poder asistir. Ese mismo día, la Cofradía de la Salud va a abrir el templo de Santo Domingo de 11,30 a 14,00 horas y de 17,30 a 21,00 horas para que se puedan contemplar sus imágenes que normalmente procesionan en un gran montaje llevado a costal y acompañado por la Virgen de la Estrella.



Esta misma cofradía ha organizado también para el Lunes Santo en el templo de Santo Domingo el rezo del Ángelus a las 12,00 horas y el rezo de las Cinco Llagas (13,00 horas). Por la tarde, habrá una oración con los niños (18,30 horas), un rezo con las damas de la Virgen de la Estrella media hora más tarde y una misa de hermandad prevista para las 19,30 horas.



EL CRISTO DEL AMPARO ESTARÁ EN SAN MATEO



El Martes Santo, día 30, la Cofradía de los Ramos realizará un vía crucis en San Juan a las ocho de la tarde y, ese mismo día, el Cristo del Amparo, que este año no puede procesionar a las once de la noche desde su ermita, quedará expuesto en la capilla de los Sagrados Corazones de San Mateo para que los fieles puedan venerar esta imagen tallada en 1671. También la Cofradía de Jesús Despojado ha organizado una eucaristía y un vía en Santiago a las 19,30 horas.



La imagen del Cristo Negro, una de las que más expectación levanta de la Semana Santa cacereña se podrá venerar el Miércoles Santo, día 31, a partir de las 11,30 horas en su sede habitual, la concatedral de Santa María, donde también habrá un acto penitencial a las 19,30 horas. También la Cofradía del Cristo del Humilladero ha organizado un vía crucis en la parroquia del Espíritu Santo a las 20,00 horas, donde se venera al Cristo de la Preciosa Sangre.



Ese mismo día, en la parroquia de San Juan, la Cofradía de los Ramos mantendrá las imágenes del Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de la Esperanza en el altar mayor, mientras continuará la novena a la Virgen de la Esperanza y se realizará, a las 20,00 horas un rosario y un acto de acción de gracias por la fundación de la hermandad.



El Jueves Santo, día 1 de abril, la Cofradía del Humilladero expondrá sus tallas en la parroquia del Espíritu Santo de 11,00 a 15,00 horas para que puedan ser veneradas hasta el Viernes Santo. También la Cofradía de la Vera Cruz organiza un vía crucis y una oración ante sus imágenes en la parroquia de San Mateo a las 20,00 horas, mientras que la Cofradía del Amor también tiene previsto exponer sus imágenes en la capilla de San José (Calle Santa Gertrudis), el Jueves Santo por la mañana, de 11,00 a 13,00 horas, y por la tarde de 18,30 a 20,00 horas, y también celebrará una oración de hermandad a las 19,00 horas.



Ese 1 de abril, la Cofradía Sacramental de la Sagrada Cena y la Virgen del Rosario abrirá el templo de Santiago para la veneración de sus pasos durante toda la mañana. Habrá rezo de laudes y oficio de lectura a las 10,30 horas, y una adoración al Santísimo Monumento tras la celebración de la última cena, a las 19,30 horas.



La ermita de la Paz, que normalmente permanece cerrada al culto, abrirá sus puertas bajo la Torre de Bujaco para acoger la imagen de Jesús Condenado, que suele procesionar la medianoche del Jueves al Viernes Santo. En esta ermita situada en la Plaza Mayor se mantendrá expuesta su talla durante la mañana y la tarde de Jueves Santo, y en las mañanas del Viernes y el Sábado Santo.



Llegado el Viernes Santo, día 2 de abril, la Cofradía del Nazareno que protagoniza la madrugada de la Pasión cacereña, celebrará en la iglesia de Santiago, a las 9,00 horas un vía crucis. Y ese mismo día, la Cofradía de los Estudiantes ha convocado un acto penitencial y de veneración al Cristo del Calvario en el templo de Santo Domingo, a las 12,00.



También el Viernes Santo, la Cofradía del Amor volverá a abrir las puertas de la capilla de San José, de 11,00 a 13,00 horas para veneración de sus imágenes. Y en Santiago, la Sagrada Cena ha organizado una nueva adoración al Santísimo Monumento durante toda la mañana del día 2.



Para el Sábado Santo, día 3 de abril, la Cofradía del Cristo de las Batallas ha organizado un acto de oración a Ntra. Sra. del Buen Fin y Nazaret, que suele procesionar en la tarde de ese día. El acto se llevará a cabo a las 12,30 horas en el Monasterio de las Hermanas Jerónimas y está prevista su retransmisión por Internet.



Aparte de estos actos, todas las parroquias y las hermandades han organizado cultos en las tardes del Jueves y Viernes Santo y la Vigilia Pascual del Sábado Santo.



Con este programa se pretende, tal y como ha indicado el presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres, Santos Benítez, "vivir la Semana Santa de una forma más espiritual, más interior y, sobre todo, para sentir de verdad el espíritu cofrade" de la ciudad que, en este 2021, celebra el décimo aniversario de la declaración de su Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Internacional.