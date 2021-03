Salaya: Los gobiernos "pasivos" del PP han frenado el desarrollo industrial de Cáceres

Ep.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha reprochado al PP que sus gobiernos "pasivos" han frenado el desarrollo industrial porque "durante muchos años" el Ayuntamiento de Cáceres "se ha resignado a tener un papel secundario" y no ha desarrollado suelo industrial, lo que ha hecho que la ciudad ahora "tenga dificultades" para atraer proyectos económicos "serios".

"No es justo que quienes han gobernado pasivamente esta ciudad muchos años y no han permitido que se desarrolle porque no se han preocupado de ofrecer suelo industrial y han dejado una ciudad del siglo XIX en cuanto a la posibilidad de atraer industria, ahora se quejen de que no se implante industria en Cáceres", ha respondido Salaya a las declaraciones del portavoz 'popular' Rafael Mateos, sobre la "brecha industrial" que sufre la ciudad respecto a otras localidades extremeñas.

Así, el regidor cacereño ha insistido en que en Cáceres se va a implantar industria pero primero hay que generar las condiciones y buscar proyectos mucho más generales y que "desarrollen puntos logísticos y preparen a la ciudad para el desarrollo industrial que va a vivir".

Salaya ha reconocido que, en cuanto a infraestructuras, Cáceres se ha quedado muy atrás durante muchos años y ahora "se está compensando esa necesidad", ha subrayado, al tiempo que recalcad que se está invirtiendo "más de lo que se ha invertido nunca".

"En esta legislatura se va a mover más tierra de la que se ha movido en diez años", ha insistido el regidor, que ha añadido que la ciudad está "muy cansada" por el papel secundario que le ha tocado vivir durante mucho tiempo pero, a renglón seguido, ha remachado que "no sería justo que quienes pretendan realzar ese papel secundarios sean quienes lo han potenciado desde una doble complicidad", en alusión al "poco interés" que tenían otras instituciones gobernadas por el PP en otras épocas y por el "interés nulo" del ayuntamiento cacereño de entonces.

En declaraciones a los medios tras el minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género, ha insistido en que los gobiernos del PP del Ayuntamiento de Cáceres han defendido que "lo mejor era que no pasara nada para que siguiera todo igual y ahora estamos revirtiendo eso". No obstante, ha reconocido que hace falta mucha inversión pública y también privada en la ciudad y en eso está trabajando el equipo de Gobierno.

FÁBRICA DE CÁTODOS

Sobre la fábrica de cátodos anunciada para la provincia de Cáceres, Salaya ha señalado que la propuesta es que se sitúe cerca de la explotación de litio en la zona de Cañaveral, ya que este proyecto no está vinculado a la mina de litio de Valdeflores en la Sierra de la Mosca.

Además, considera que el hecho de que el proyecto de Cañaveral está más adelantado en la tramitación administrativa "retira presión" respecto a la mina de litio de Valdeflores, y "hace que esté más que cubierta la aportación de mineral de la provincia de Cáceres en este caso", ha incidido.

El alcalde ha valorado positivamente que haya proyectos "equilibrados territorialmente" y ha insistido en que el desarrollo económico de la provincia también afecta a la capital que, según ha incidido, "vivirá en los próximos años un desarrollo industrial que va a tener un proceso laborioso", ha señalado.