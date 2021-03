Plan de Cooperación Económica Municipal de la Diputación Cáceres contará con 6 millones

Ep.



El Pleno de la Diputación de Cáceres celebrado este jueves ha aprobado la aportación de 6.000.000 de euros al Plan de Cooperación Económica Municipal, puesto en marcha en colaboración con el Sexpe, la Junta de Extremadura y las dos diputaciones provinciales.



Se trata de un plan cuyo objetivo es impulsar la contratación en municipios y entidades locales menores de la región, y contará en total con un presupuesto de 60 millones de euros, 12 de ellos aportados por ambas diputaciones. Este plan viene a sustituir las condiciones del anterior Plan de Activación de Empleo Local, ya que, además de aumentar considerablemente el presupuesto (de 24 millones se pasa a 60), también se concede una mayor autonomía a los ayuntamientos.



Así lo ha destacado el portavoz del equipo de Gobierno, Álvaro Sánchez Cotrina, en el pleno que se ha vuelto a celebrar de forma presencial tras tres meses con reuniones telemáticas debido a la situación de la pandemia.



"Por fin los municipalistas conseguimos un reto más, porque este nuevo plan aporta una autonomía mayúscula, permite a los municipios adaptar las ayudas a sus necesidades, decidiendo las contrataciones, destino, duración, si es necesario a media jornada o completa, si es necesario para un tiempo determinado, más o menos, es decir, nos permite adecuar la oferta a las necesidades que cada uno tenga", ha manifestado Sánchez Cotrina.



Cabe recordar que de los 60 millones de euros del conjunto del plan, la provincia de Cáceres tendrá un retorno de 40 millones, y la de Badajoz, 60. "Se consigue -ha apuntado el portavoz- el equilibrio territorial, teniendo en cuenta el número de habitantes, municipios y tasa de desempleo".



Relacionado con la creación de empleo se ha aprobado también una modificación presupuestaria de 256.500 euros para la convocatoria de las subvenciones destinadas a jóvenes dentro del plan Juventas-Emprende II. Este proyecto de la Diputación de Cáceres ha sido recientemente seleccionado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública como beneficiario de una ayuda directa de 235.697 euros, que se conceden en el marco del Programa Operativo de empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas EMP-POEJ).



La finalidad de este programa es incentivar el emprendimiento de personas jóvenes, la formación para ese emprendimiento y el desarrollo de una cultura emprendedora, además de contemplar ayudas al autoempleo o a la contratación con carácter indefinido de personas jóvenes que habiten o vayan a habitar en municipios que no formen parte de una gran área urbana, es decir, han de ser localidades con menos de 5.000 habitantes, o entre 5.000 y 10.000 siempre que, en este último caso, presenten un saldo demográfico negativo en la última década.



Asimismo, se ha aprobado una modificación presupuestaria de 2.646.072 euros para incorporar créditos, provenientes de Remanentes de Tesorería, y continuar con las medidas adoptadas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales provocadas por la Covid-19.



Así, se destinarán a proyectos como las convocatorias para autónomos y pymes en ReActiva Empleo, ayudas a la natalidad, la campaña de bonos para el consumo de alimentos de Extremadura y de las DOP e IGP, subvenciones para la adaptación de las empresas a la "nueva normalidad", Plan ReActiva Innovación y transformación Digital de empresas o para la campaña de bonos turísticos.



BONOS PRODUCTOS DE EXTREMADURA



En este sentido, el portavoz ha destacado la importancia de continuar con medidas en ejecución y poner en marcha algunas que no pudieron materializarse el pasado año, como es la referente a los bonos para el consumo de alimentos y productos de Extremadura, para lo que se ha aprobado una partida de 500.000 euros destinados directamente al sector de la restauración.



Son ayudas directas a los restaurantes que deben ir destinadas a la compra y la inclusión en su oferta de productos alimentarios de Extremadura, tanto denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas como Alimentos de Extremadura. "Con ello estamos ayudando al sector de la restauración, pero también al sector productivo, ambos tan azotados en los últimos tiempos de pandemia", ha subrayado Sánchez Cotrina.



De los Remanentes de Tesorería también ha salido adelante la incorporación de una partida de 1.238.807 euros para financiar distintas actuaciones en carreteras y caminos, señalización, información y promoción turística, obras en piscinas naturales y zonas de baño, centros de recepción de visitantes, en el Refugio provincial de animales o en obras municipales en Cachorrilla o Villar del Pedroso, entre otras.



Otro asunto que se ha aprobado por unanimidad ha sido el relativo a nuevos vehículos para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei), teniendo en cuenta, además, que ya está en marcha la ampliación de parques de bomberos en la provincia, con la construcción de tres nuevos -Guadalupe, Trujillo y Jarandilla de la Vera-, que vendrán a sumarse a los ya existentes en Navalmoral de la Mata, Coria, Plasencia, Valencia de Alcántara y Cáceres.



Para ello, se ha dado luz verde a un expediente de Compromisos de Gastos Plurianuales para el arrendamiento con opción de compra de vehículos de emergencia con destino a los nuevos parques del Sepei para el periodo 2021-2019, por un importe de 14.083.417 euros. De esta cantidad, 291.855 euros corresponden al presente año, aprobado en el Pleno de este jueves.



EL SECTOR TAURINO



El sector del toro ha estado también sobre la mesa en esta sesión plenaria, a través de una moción presentada por el Partido Popular, en la que se solicitan ayudas para la Feria Internacional del Toro de Coria o para festejos tradicionales taurinos, así como la creación de un Patronato de Tauromaquia, entre otros asuntos.



El presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, ha explicado que la solución para ayudar al sector es crear una línea de ayudas directas dirigidas a los empresarios taurinos y que contará con unos 400.000 euros de inversión, según ha adelantado la institución provincial.



Por último, el Pleno ha dado el visto bueno al destino de 21.500 euros a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro como la Prueba Extremadura European Paracycling, para personas con discapacidad; la Asociación Cultural Peña Flamenca Virgen del Puerto de Plasencia; el proyecto SOI H2, que trabaja en la tecnología de hidrógeno como alternativa libre de emisiones; la impresión y publicación del libro 'Recurso turísticos, sociedad y territorio de Extremadura' de la Universidad de Extremadura, o para la Fundación UPM Mayores.



Se ha incluido también una inversión extraordinaria, que se contemplan para obras singularizadas no incluidas en planes provinciales, destinadas a atender situaciones puntuales en entidades locales. En este caso, se trata de una partida de 22.442 euros para obras de reparación en la estación de tratamiento de agua potable de Oliva de Plasencia.