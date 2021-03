La Diputación de Cáceres destinará 400.000 euros en ayudas al sector taurino

Ep.

La Diputación de Cáceres está estudiando abrir una línea de ayudas al sector taurino, dotada con 400.000 euros como mínimo, para paliar las pérdidas sufridas en las explotaciones ganaderas de reses bravas al no hacer podido celebrar festejos taurinos debido a las restricciones derivadas de la pandemia.



En esa línea de ayudas se contempla también subvenciones a la diversificación de las explotaciones para incorporar la actividad turística a través de inversiones que hagan visitables las fincas; reforzar la promoción de las explotaciones agropecuarias que ya ofertan visitas turísticas experienciales y el apoyo a la promoción de sellos de calidad de productos agroalimentarios derivados del toro.



Estas son las principales actuaciones en las que se basa el estudio que ha realizado la Diputación de Cáceres sobre la situación del sector taurino en la provincia y cuyos resultados se darán a conocer en unas jornadas que se desarrollarán el próximo mes de mayo en la zona de las Vegas del Alagón, ya que allí se concentra el mayo número de ganaderías de toros de lidia de la provincia.



Así lo ha avanzado el portavoz y diputado de Reto Demográfico, Álvaro Sánchez Cotrina, este jueves en la rueda de prensa anterior al Pleno ordinario del mes de marzo, en la que ha indicado que en estas jornadas se darán a conocer con más profundidad las conclusiones de este estudio del sector para lo que también se constituirá una mesa de trabajo que marque la hoja de ruta a seguir para la puesta en marcha de estas propuestas.



Cabe recordar que el estudio del sector taurino es fruto del acuerdo aprobado entre el Grupo Socialista y el Grupo Ciudadanos en el Pleno celebrado el 23 de noviembre de 2018 en el que fue aprobado el Presupuesto de la institución para 2019.



AYUDAS A EMPRESARIOS



Sánchez Cotrina ha explicado que con estas ayudas la Diputación de Cáceres pone el foco de atención "no en los festejos taurinos", por la dificultad que conlleva en estos momentos su celebración, "sino en la obligación de dar una respuesta a aquellos ganaderos que no han podido sacar sus camadas de años anteriores", por lo que el objetivo es "ayudar a esas personas que peor lo está pasando" en el sector.



Con respecto a la línea de diversificación de las explotaciones para incorporar la actividad turística, Cotrina ha avanzado que, además de ser una reivindicación de los ganaderos, "se trata también de un revulsivo turístico ya que las dehesas tienen que tener cada vez más presencia en el ámbito turístico puesto que son una de las singularidades que tiene nuestra tierra".



Finalmente, Sánchez Cotrina también se ha referido al acuerdo alcanzado entre la diputación y el Ayuntamiento de Cáceres para la rehabilitación de la plaza de toros de la ciudad. A través del Plan Rea-Activa Obras 2020 se han destinado 300.000 euros para el arreglo de las deficiencias que sufre la Era de los Mártires.



En estos momentos se ha terminado el proyecto técnico que se ha enviado a la Comisión de Patrimonio para su estudio y viabilidad, según ha incidido el portavoz que al ser preguntado por la posibilidad de crear un Patronato de Tauromaquia en la provincia, ha recordado que "ahora mismo" no es el momento de poner en marcha este recurso por el difícil momento socioeconómico que se está viviendo por la pandemia.