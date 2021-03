Salaya espera que PSOE y Unidas Podemos se pongan de acuerdo en moción de la mina de litio

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha hecho un llamamiento al PSOE y a Unidas Podemos para que se pongan de acuerdo respecto a la propuesta que ha presentado la formación morada en la Asamblea de Extremadura sobre la mina de litio en el paraje de Valdeflores, en la Sierra de la Mosca de Cáceres, y que se debatirá en el Pleno de este jueves.



"Les pido que olviden cualquier otra consideración y cualquier cuestión que tenga que ver más con el interés político o con marcar un posicionamiento y que se pongan de acuerdo, de una vez por todas, para que salga esa moción adelante con las modificaciones que sean necesarias", ha dicho el regidor cacereño, que ha calificado el debate sobre este tema en la Asamblea de Extremadura como "muy importante".



Según ha dicho, él "no entendería" que se rechace esta moción que podría dar "artillería" a la empresa que promueve el proyecto minero en Valdeflores "para decir que la Asamblea de Extremadura aprueba el proyecto por cuestiones que tienen que ver mucho más con la forma que con el fondo".



"Que consensúen las modificaciones que sean necesarias para que esa moción salga adelante, porque me cuesta mucho creer que si ambos grupos parlamentarios quieren ponerse de acuerdo, no puedan hacerlo", ha recalcado a preguntas de los medios sobre este asunto tras asistir a un minuto de silencio en rechazo de la violencia de género, que ha tenido lugar en las escalinatas del edificio Consistorial.



Cabe recordar que Unidas por Extremadura va a defender en la Asamblea de Extremadura una propuesta de impulso que busca instar al Ejecutivo autonómico a poner en marcha los medios técnicos y jurídicos suficientes que permitan llevar a cabo, conforme al ordenamiento jurídico español, un rechazo al proyecto de explotación minera en la Sierra de la Mosca para la extracción de litio a cielo abierto, a menos de 2 kilómetros de la ciudad de Cáceres.



MARCHA DE LA PLATAFORMA



Precisamente para mostrar su rechazo a este proyecto minero, la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres ha organizado una marcha a pie hasta Mérida para solicitar una reunión al presidente de la Junta de Extremadura.



Al ser cuestionado por esta iniciativa ciudadana, Salaya ha dicho que todo lo que haga la plataforma le parece "positivo" aunque también entiende "la dificultad y el papel difícil del presidente de la Junta de Extremadura por ser el tramitador del expediente, al mismo tiempo que quien tiene esa posición política en la Asamblea".



"Pero respeto y apoyo el papel de la plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres a la hora de dar visibilidad a esto", ha concluido.