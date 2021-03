Cáceres organiza actos religiosos y culturales para vivir una Semana Santa con seguridad

Ep

La Unión de Cofradías Penitenciales, en colaboración con el Ayuntamiento de Cáceres, ha organizado más de 30 actos religiosos, culturales y lúdicos para vivir una Semana Santa en el interior de los templos y en diferentes espacios del casco histórico, ante la imposibilidad de celebrar, por segundo año consecutivo, desfiles procesionales al estilo tradicional.



Para conocer los lugares donde se desarrollarán esos actos, se ha editado un millar de mapas denominado 'Cáceres paso a paso' que muestra los espacios patrimoniales donde se desarrollarán actividades relacionadas con la Semana Santa cacereña, que este 2021 cumple su décimo aniversario desde que consiguió la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional.



Así, las 17 hermandades cacereñas han preparado una agenda de actos que se realizarán en el interior de los templos con todas las medidas de seguridad, algunos de los cuales serán retransmitidos por tusemanasanta.com, que también volverá a emitir las procesiones de hace dos años en su horario habitual para revivir en los hogares esos momentos de la Semana Santa de 2019.



También se abrirá al público de forma gratuita el Centro de Divulgación de la Semana Santa para que sirva como guía de difusión y conocimiento de esta festividad a todos los que se acerquen a la ciudad estos días.



El concejal de Turismo, Jorge Villar, y el presidente de la Unión de Cofradías, Santos Benítez, han presentado esta guía que recoge iglesias y ermitas, algunas de las cuales no están normalmente abiertas al público, donde "se podrá vivir la Semana Santa de una forma más espiritual, más interior y, sobre todo, para sentir de verdad el espíritu cofrade", ha dicho Benítez.



Así, se podrá disfrutar de más de 30 actos previstos desde liturgias hasta música y visitas guiadas, y algunas de las imágenes, datadas en los siglos XIV y XV, se exhibirán montadas en sus andas para acercar al visitante esta riqueza patrimonial de la Semana Santa cacereña.



VISITAS GUIADAS TEMÁTICAS



Con la Asociación de Guías de Turismo 'Pasearte', se han programado visitas a los templos donde los participantes serán recibidos por el mayordomo o hermano mayor que les contará la historia de la cofradía y las imágenes.

Estas rutas temáticas, que cuestan 8 euros por persona, se harán el Miércoles, Jueves y Viernes Santo en grupos con aforos limitados y guardando las medidas de seguridad decretadas por las autoridades sanitarias.



La idea es comenzar la visita en el Centro de Interpretación de la Semana Santa y cada día se irá a diferentes iglesias y ermitas. Por ejemplo, el miércoles está previsto visitar la concatedral de Santa María, la ermita de la Paz y Santo Domingo, pero todavía no está cerrado el itinerario completo, según ha señalado la responsable de 'Pasearte', Milagros Rivas.



También habrá gymkanas cofrades para las familias con una serie de pruebas que tendrán que localizarse en los monumentos del casco antiguo, y se podrá disfrutar de dos conciertos de las bandas de la Diputación y del Ayuntamiento en la concatedral de Santa María.



Así, este viernes, día 26, a las 20,00 hora está prevista la actuación de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres con un concierto de marchas procesionales, y el sábado, día 27, le seguirá la Banda Municipal con músicas relacionadas con la Semana Santa.



El concejal de Turismo, Jorge Villar, ha recordado que el plano 'Cáceres paso a paso' se encontrará en la Oficina de Turismo y el Centro de Interpretación de la Semana Santa, así como en la web del Ayuntamiento. Además, toda la información de los actos se podrá consultar también en la web de la Unión de Cofradías.



Villar ha destacado que "este año sí hay Semana Santa", ya que aunque no habrá desfiles procesionales porque las condiciones no lo permiten, "sí habrá una gran variedad de actos tanto turísticos como culturales que permitirá a cacereños y visitantes seguir disfrutando de una Semana Santa que va a ser diferente, única y que va a seguir siendo uno de los grandes momentos para disfrutar de la capital turística de Extremadura que es Cáceres".



En este sentido, el responsable municipal de turismo ha señalado que, a pesar del cierre perimetral de las regiones, la ciudad espera "una ocupación razonable" en estos días, aunque no ha aventurado ningún dato porque la situación es totalmente nueva.

"Sabemos que va a estar muy reducida la ocupación en relación a otros años, pero seguramente sea la Semana Santa más especial de toda Extremadura que se puede disfrutar en familia", ha concluido.