El PP pide que Cáceres cuente, antes de 2024, con una plataforma logística

Ep.



El portavoz de Infraestructuras del PP en la Asamblea, Víctor del Moral, ha anunciado que su grupo presentará una moción en el parlamento extremeño y en el Ayuntamiento de Cáceres para pedir que, antes de 2024, se construya en Cáceres una plataforma logística similar a la que se impulsa en otras ciudades extremeñas y que, "de una vez por todas", también se construya el aeródromo.



Así, Del Moral ha denunciado la "discriminación" de la ciudad de Cáceres respecto a las inversiones en infraestructuras de transportes previstas en los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx), ya que de los 75,4 millones de euros consignados en 2021 se destinan "cero euros" a la plataforma logística y al aeródromo de la capital cacereña.



En una rueda de prensa en la sede de los 'populares' en Cáceres, ha recalcado que esa discriminación "es patente" porque para la plataforma logística de Badajoz se recogen 13,7 millones de euros para 2021 más 20,5 millones para los tres años siguientes, lo que arroja un total de casi 34 millones de euros. Para la estación intermodal en Expacio Mérida también se consignan 5,2 millones de euros este año hasta un total de 19 millones en los próximos años, y en el área empresarial de Navalmoral de la Mata se recogen inversiones de 17 millones.



"Que nadie entienda que el PP está criticando estas inversiones logísticas que se diseñaron en la época de Monago y se están desarrollando ahora, sino que lo que estamos criticando es que no llegue ni un solo céntimo de euro a la ciudad de Cáceres para tener también infraestructuras logísticas", ha indicado el diputado regional.



Así, ha pedido que Cáceres cuente con una infraestructura "similar" a la de Badajoz, Mérida o Navalmoral porque necesita también "herramientas para el desarrollo". Por ello, ha pedido una vez más a la Junta de Extremadura que "repare esta injusticia" e incluya a la capital cacereña en los planes logísticos de la región.



En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Del Moral ha recordado que los 'populares' han presentado una enmienda a los PGEx de 2021 para que se destine un millón de euros para iniciar los trabajos de estudio y compra de terrenos para ese área logística que debería estar en las inmediaciones del polígono industrial Las Capellanías, pero "el PSOE se opuso a esta enmienda", ha explicado.



SEIS AÑOS DEL ESTUDIO AMBIENTAL DEL AERÓDROMO



Además, el PP ha criticado que tampoco hay previstas inversiones en el transporte de pasajeros, ya que el proyecto del aeródromo está parado desde hace más de seis años "estancado bajo la excusa de un eterno estudio de impacto ambiental". Un estudio al que se han destinado ya presupuestariamente 265.000 euros desde 2016 hasta 2021, según ha explicado.



El diputado ha recordado que la Junta "reconoce" que ese aeródromo es una infraestructura "buena para Cáceres" por el aporte que pueda tener al desarrollo turístico y como uso de infraestructura de emergencias sanitarias o extinción de incendios, por lo que Del Moral se ha preguntado que "si es tan bueno, ¿por qué no invierten en él?".



"¿A qué esperan, a que se sigan destruyendo empresas y empleo y esto no tenga solución, y los jóvenes se sigan marchando a miles?", ha inquirido el diputado 'popular', que ha recalcado que aunque directamente este tipo de infraestructuras no sean rentables sí lo son desde el punto de vista social porque sirven de tractor de otras actividades.



Por ello, ha reclamado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara y al alcalde de Cáceres, Luis Salaya, que "se dejen de excusas y empiecen a construir el aeródromo de Cáceres y doten a la ciudad de una infraestructura similar a la que se está construyendo en otras localidades de Extremadura".



El diputado ha recordado que dentro de poco más de un mes España tiene que tener presentado a la Unión Europea el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, que va a contar con 140.000 millones de euros, por lo que ha reclamado a las instituciones regionales y municipales que "hagan todo lo que esté en su mano para defender los intereses de Cáceres y de los cacereños".



En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, que ha reprochado esa falta de inversión en materia de transporte así como el retraso en la finalización de la Ronda Sureste, la construcción de la autovía Cáceres-Badajoz, o la paralización del aeródromo "sin ningún motivo justificado".



"Los cacereños necesitamos que nuestra ciudad cuente con todas las conexiones posibles que ayuden a generar empleo y riqueza en Cáceres, y mientras a nuestra ciudad se la aísla en este sentido, apostando por otras ciudades que están mejores conectadas que la nuestra", ha recalcado Mateos, que ha insistido en la "discriminación" que sufre la ciudad respecto a inversiones como el área logística que impide que los autónomos, las pymes, los empresarios o los comerciantes cacereños "puedan competir en igualdad de condiciones".