Valdefuentes crea carné de vacunación Covid para concienciar de la necesidad de vacunarse

El Ayuntamiento de Valdefuentes ha creado un carné de vacunación Covid con el objetivo de "concienciar" a los vecinos de la "necesidad" de vacunarse contra el coronavirus y superar las "dudas" de algunos de ellos por el "miedo" que tenían a la misma, ha explicado el alcalde, Álvaro Arias.



"Con el objetivo de concienciar, de sensibilizar y de impulsar la vacuna pusimos en marcha este carnet que, además de informar de las dosis que se han puesto y del tipo de vacuna, también les da una tranquilidad a la hora de desplazarse y demostrar que se han vacunado, no ir con el justificante que, al fin y al cabo, es un folio", ha subrayado Arias.



El primer edil ha asegurado que este carné está siendo "un éxito rotundo", porque se ha puesto en marcha esta semana y ya ha habido un "aluvión de llamadas" de personas que se han interesado por esta iniciativa.



Además, ha considerado que este carné ahora "viene muy bien", tras el "temor" que se ha levantado por la vacuna de AstraZeneca para que la gente "de alguna forma se conciencie de que debemos vacunarnos no solamente por nosotros sino por los que tenemos a nuestro lado y por las personas que tienen ese miedo, para vencer ese miedo".



Para solicitarlo, los valdefuenteños tienen que rellenar un impreso y presentar el justificante de vacunación expedido por el Centro de Salud y el ayuntamiento en "dos días" entrega el mismo, ha detallado el alcalde.



Arias ha apuntado que, además del objetivo que buscan de "impulsar la vacunación", han "conseguido" que la gente se lo haga "por tranquilidad, por comodidad". "Y cuando vayan a cualquier sitio es más fácil presentar el carné y no presentar una hoja doblada, facilita mucho los trámites", ha considerado.



"COMODIDAD" Y "TRANQUILIDAD"



Por su parte, Máximo Campos, el primero en recibirlo, y Natividad Holgado, que ya lo ha solicitado, han destacado que esta iniciativa les parece "bien" para "concienciar" sobre la vacunación y, además, han coincidido en que les da "comodidad" y "tranquilidad".



Campos ha destacado que se puede llevar en la cartera ya que los justificantes de vacunación que dan son un folio y "es difícil llevar" y "se estropea rápido". Además, ha dicho que es "fácil" hacérselo así como que hay "bastante gente" que lo ha solicitado.



Por su parte, Holgado ha indicado que lo ha solicitado porque le parece "muy cómodo" porque el folio de justificante "se puede estropear".

"Sé que es informativo pero en una última lo tienes ahí y lo puedes enseñar, nadie te puede hacer un carnet sin que te hayas vacunado, de algo valdrá", ha concluido.