El Ayuntamiento de Cáceres impulsará un reglamento para los presupuestos participativos

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres va a impulsar la elaboración de un reglamento para organizar el proceso de los presupuestos participativos, una herramienta mediante la cual los vecinos de la ciudad pueden contribuir a la elaboración de los presupuestos municipales proponiendo y decidiendo el destino de parte de los recursos económicos.



El compromiso se ha dado a conocer en el Pleno ordinario del mes de febrero, en el que el concejal de Participación Ciudadana, David Santos, ha resaltado la "necesidad" de elaborar este reglamento que incluya, entre otras normas, un calendario anual para la realización de los proyectos que propongan las asociaciones vecinales.



El asunto se ha puesto sobre la mesa en el debate de la moción que ha presentado el PP para que se ejecuten de forma "íntegra" las obras incluidas en los presupuestos participativos de las anualidades del 2019 y del 2020, ya que, según ha defendido el concejal 'popular' Víctor Bazo, siguen sin invertirse 445.000 euros y 843.000 euros del millón de euros consignado en cada ejercicio, lo que supone el 44% y el 84% el total presupuestado.



La moción ha sido rechazada con los 13 votos de PSOE (7), Unidas Podemos (3) y el concejal no adscrito Teófilo Amores, mientras que el PP, Ciudadanos (Cs) y los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz, han votado a favor.



El concejal de Participación Ciudadana ha reprochado al PP que reclame la ejecución de actuaciones vinculadas al presupuesto municipal de 2019 cuando se prorrogaron las cuentas de 2018, y ha criticado que obras como la accesibilidad de las calles de las tres pedanías cacereñas han pasado "año a año sin ejecutarse".



Santos Holguín ha recordado, además, que en 2018 con el PP en el Gobierno local se dejaron sin ejecutar 117.000 euros y "sin pandemia y con un presupuesto aprobado", ha dicho. "Estaría bien que esta propuesta la hubieran presentado en su negociación de los presupuestos y no con una moción que tiene tintes de rueda de prensa", ha subrayado.



Por su parte, el concejal 'popular' Víctor Bazo ha reprochado al Gobierno municipal que "lleva dos años viviendo de las rentas del PP" porque todas las obras que se han ejecutado en la actual legislatura, son "heredadas" del anterior Ejecutivo del PP.



Desde Unidas Podemos, el concejal Raúl Martín ha calificado al PP de "irresponsables" ya que elaboraron sus últimos presupuestos participativos "sin la suficiente consignación presupuestaria", algo que ha calificado de "electoralista".



"Este municipio no tiene el dinero para pagar la fiesta que el PP organizó entonces", ha resaltado el edil de la formación morada, si bien ha reconocido que hay que terminar las propuestas comprometidas y que los presupuestos participativos "han entrado en una dinámica perniciosa heredada a la que se ha acomodado el Gobierno local".



Por su parte, la portavoz de Cs, Raquel Preciado, ha pedido que se aumente el presupuesto participativo, que el año pasado fue de un millón de euros, y ha incidido en que la redacción del reglamento resolvería cuestiones de carácter administrativo y de gestión de esos fondos.