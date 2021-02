El Ayuntamiento de Cáceres retrasa la presentación de los Presupuestos de 2021

Ep.

El Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres no presentará los Presupuestos de 2021 esta semana, tal y como se había anunciado, ya que se está todavía en negociación con los grupos políticos sobre las consignaciones que deben tener ciertas partidas como las ayudas a pymes o autónomos o lo que se asignará a gasto social, entre otras cuestiones.

El alcalde cacereño Luis Salaya ha confirmado este jueves que las cuentas "no se presentarán esta semana", y que "no" hay una fecha concreta fijada para su presentación, por lo que no se iniciará todavía el proceso participativo con las asociaciones de vecinos para que hagan sus propuestas de inversión en los barrios.

Salaya ha señalado que las cuentas que ha elaborado el Ejecutivo local "están sometidas a variaciones" y uno de los asuntos en los que se trabaja es en "incrementar más todavía" las ayudas a autónomos y "buscar fórmulas para que las próximas partidas puedan salir adelante en los próximos meses".

"También trabajamos en incrementar la partida que va destinada a asuntos sociales", ha explicado el regidor, ya que la atención a los empresarios se hace con las ayudas directas a autónomos y a pymes pero a los trabajadores, "que también están sufriendo mucho con esta crisis", se les atiende en el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), ha aclarado.

Por eso, Salaya ha incidido en que se reforzarán las ayudas de emergencia social y esto será un pilar "fundamental" del Presupuesto municipal para 2021, "el más difícil al que se ha enfrentado este ayuntamiento en muchos años", ha dicho a preguntas de los medios sobre este asunto tras una rueda de prensa con motivo del Día Internacional del Cáncer.

APOYOS NECESARIOS

Respecto a los apoyos que ha conseguido el Gobierno local para sacar adelante los presupuestos, que contarían con el voto favorable de los tres concejales de Unidas Podemos y el del concejal no adscrito Teófilo Amores, por lo que se sumarían los 13 votos necesarios, Salaya ha manifestado que, dadas las circunstancias, las cuentas deberían obtener un apoyo unánime.

"No entendería que alguien no aprobase este presupuesto porque debería ser aprobado por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento, entendiendo que nunca ha estado tan claro que hace falta un nuevo presupuesto como este año", ha sentenciado.

También ha agradecido la "generosidad" a quienes ya han mostrado su intención de apoyar las cuentas pero ha aclarado que, el hecho de que se cuente con los votos no significa que no tenga que consensuarse.

"Queremos un presupuesto que no solo tenga los votos para salir adelante, si no con el que se sientan cómodos el máximo número de concejales posibles", ha concluido.