Hosteleros cacereños escenifican su "desolación" y "abandono" y piden reapertura negocios

Los hosteleros de Cáceres han escenificado este miércoles su "desolación" y "abandono" en una protesta que han llevado a cabo en la Plaza Mayor para pedir la reapertura de sus negocios y solicitar ayudas por parte de las administraciones para sobrevivir a la crisis económica derivada de la pandemia, que ha provocado el cierre de bares y restaurantes muchas semanas en el último año.



Una enorme paellera, en la que se podía leer "De la hostelería comemos muchos", ha servido como campana para tocar a duelo en lugar de recurrir a las caceroladas que se han venido sucediendo en otras concentraciones. "Queríamos escenificar el silencio de un entierro porque nos están matando lentamente", ha dicho Miguel Ángel Martín, portavoz de la Asociación Cacereña de Bares y Restaurantes (Acabares) en declaraciones a los medios.



La Plaza Mayor, con las terrazas recogidas, ha sido ocupada por decenas de hosteleros que han guardado las distancias de seguridad y se han colocado a ambos lados de un espacio acotado con más de cien sillas vacías que representan la ausencia de clientes y también de ayudas por parte de la administración. "Estamos abandonados", ha aseverado el portavoz.



La concentración ha sido convocada por la Federación Extremeña de Asociaciones de Bares y Restaurantes (Fexbares) en más de una decena de localidades de la región y ha tenido lugar a las 12,00 horas en las principales plazas de los grandes municipios como Badajoz, Cáceres, Don Benito, Llerena, Mérida, Montijo, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Villanueva de la Serena, Trujillo, y Zafra, entre otros.



"Esta protesta es para que nos dejen abrir y para que nos den una hoja de ruta de cómo va a ser nuestro futuro porque se presenta muy incierto", ha señalado Martín, que comprende que la situación sanitaria derivada de la pandemia "es alarmante", pero exigen que la administración diseñe un plan de futuro para el sector con ayudas directas o exención de impuestos que "se siguen pagando aunque no haya ingresos".



Martín ha explicado que entiende que hay medidas que se toman a nivel nacional y que no dependen ni de la Junta de Extremadura ni del Ayuntamiento de Cáceres pero ha pedido "una hoja de ruta" para "saber a qué atenerse" en la toma de decisiones que sí dependen del Gobierno regional, y que los impuestos se fijen en función de las condiciones en las que se abran los negocios, es decir, pagar las tasas acorde con los aforos y las restricciones.



En cuanto a la posibilidad de que se abra la hostelería de forma gradual, al igual que se hizo la semana pasada con el comercio, Martín ha indicado que "sería un alivio" pero, a renglón seguido, ha reconocido que hay negocios que cuentan con muchos trabajadores y no pueden arrancar para abrir solo seis horas. "No se trata solo de abrir sino de saber de qué forma nos van a dejar abrir", ha insistido.



TRABAJO DIGNO



En la concentración, se ha leído un manifiesto, que se ha entregado en el Ayuntamiento de Cáceres, en el que se reivindica el "derecho constitucional a trabajar de forma digna", recalcando que "nuestra situación es dramática, insostenible y funesta y no pueden seguir tratándonos de la manera en que lo han venido haciendo".



En el manifiesto, se recuerda que el sector hostelero ha realizado inversiones para adecuar sus locales a la normativa y ha "acatado y cumplido todas las normas" por lo que "no es de recibo que estemos al límite de nuestra capacidad y al borde de una quiebra económica",



Por ello, exijen "indemnizaciones por inactividad y pérdidas sufridas hasta el día de hoy"; un plan de futuro "claro y coherente" que permita planificar su actividad; compensaciones para gastos y reducción de la presión fiscal, y campañas que trasladen "confianza" a los consumidores y posibiliten el trabajo de "forma justa y coherente".



Asimismo, reclaman "más diálogo" con las instituciones para agilizar trámites, acelerar los pagos de las indemnizaciones y abordar las medidas aplicables a cada momento, "pero medidas que sean consensuadas y que acompañen a la reactivación de los negocios y del empleo", recoge el manifiesto en otro de sus puntos.

Y, se concluye que exigimos abrir con seguridad y viabilidad y no de cualquier manera", apostando por "una hostelería sostenible, respetada y que dé empleo".