Diputación Cáceres cederá terrenos en finca El Cuartillo para Centro Nacional de Energía

La Diputación de Cáceres cederá unos terrenos de unas 30 hectáreas en la finca El Cuartillo de la capital cacereña para la instalación del Centro Nacional de Investigación y Almacenamiento de Energía (CNIAE), un proyecto que cuenta con una consignación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 de 34,5 millones de euros, y en el que se prevé una inversión total de 70 millones de euros.



El presidente de la institución provincial, Carlos Carlos, ha confirmado en el Pleno ordinario celebrado este jueves que hace dos semanas mantuvo una reunión con el consejero de Economía de la Junta de Extremadura, Rafael España, que confirmó que el centro se instalará en Cáceres y pidió información sobre esa parcela, situada entre el Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI) y el parque El Cuartillo.



Se trata de unos terrenos de más de 100 hectáreas que habrá que segregar y que en su día la diputación cacereña cedió a la Universidad de Extremadura (UEx). Por lo tanto, podría ser la UEx la que cediera la parcela a la Junta de Extremadura o se podría llevar a cabo la reversión por parte de la universidad a la diputación, propietaria de los terrenos, y que sea esta institución la que los ceda a la Administración regional.



"Yo me he inclinado directamente por la segunda opción porque creo que la cesión tiene que hacerla el titular del terreno", ha explicado al presidente en contestación a una pregunta realizada al respecto por el diputado de Ciudadanos (Cs), Antonio Bohigas.



Carlos Carlos ha indicado que esta opción conllevará un trámite administrativo "más lento" y ha anunciado que, una vez el consejero dé el visto bueno a los terrenos, se pedirá a la universidad la reversión para posteriormente cedérsela directamente después a la Junta de Extremadura.



No obstante, hay que definir los terrenos exactos por los que se opta, ya que hay que iniciar también un expediente de segregación de la parcela al contar con más hectáreas de las que necesitaría el citado centro.



Como ya se informó en su día cuando se anunció que este Centro Nacional de Investigación y Almacenamiento de Energía (CNIAE) se instalaría en Cáceres, su función será investigar en el avance de las energías renovables y el almacenamiento de la electricidad excedente producida en este tipo de instalaciones.



Lo construirá el Ministerio de Ciencia y Tecnología en colaboración con la Junta de Extremadura y se prevé que se puedan crear entre 70 y 100 puestos de trabajo. Contará con laboratorios para estudiar el ciclo del almacenamiento de la energía, además de infraestructuras singulares que permitan ensayos de equipos de alta potencia, y de redes y micro redes para la realización de pilotos de gestión avanzada, para lo que se necesitará mano de obra especializada para el diseño y el funcionamiento de las instalaciones.