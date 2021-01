Colegio mayor Francisco Sande Cáceres abrirá como Centro Estudios Presidenta Charo Cordero

Ep.



El Pleno de la Diputación de Cáceres ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos (Cs) y la abstención del PP, denominar al antiguo colegio mayor Francisco de Sande como Centro de Estudios Internacionales 'Presidenta Charo Cordero', que abrirá sus puertas el próximo curso 2021/2022 tras la remodelación del edificio y con nuevos usos como residencia universitaria, para intercambio de estudiantes y turismo idiomático.



El remozado edificio de la Casa Pereros, situado en pleno casco antiguo de la capital cacereña, tendrá una gestión privada aunque los detalles del pliego de condiciones no se conocen todavía porque se están redactando por los servicios técnicos, antes de sacar a concurso la gestión y una vez se recepcione la obra por parte de la institución provincial, que será "en breve", según ha anunciado el presidente de la diputación cacereña, Carlos Carlos.



El portavoz del equipo de Gobierno, Álvaro Sánchez Cotrina, ha defendido la nueva denominación del antiguo colegio mayor porque, según ha dicho "el nombre de la presidenta Charo Cordero está grabado a fuego en muchos de los estudiantes que han pasado por allí y que como ella reivindicaron la reapertura de esa instalación".



"Estamos orgullosos de nuestra presidenta, de su trabajo y del legado que nos deja", ha subrayado el portavoz, que ha defendido que ponerle el nombre de la presidenta a este nuevo centro "es un reconocimiento y un merecimiento", ya que la propia presidenta fue usuaria del colegio mayor en su época universitaria.



El portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado que "es de justicia" que se le haga un homenaje a la presidenta pero ha apostillado que no comparte que se renombre el colegio mayor porque eso supone quitar un reconocimiento a Francisco de Sande (1540-1602), un cacereño que llegó a ser Gobernador General de Filipinas, y más tarde Presidente de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá.



Sánchez Juliá ha criticado, además, que no sea una propuesta consensuada por todos los grupos políticos, por lo que ha pedido que se dejara el asunto encima de la mesa y se consensúe un homenaje a Charo Cordero "como ella se merece".



El diputado de Ciudadanos (Cs), Antonio Bohigas, ha incidido en la "dimensión política y personal" que ha dejado Cordero que "siempre tuvo la impronta del consenso y el diágolo", por lo que ha votado a favor de renombrar el centro pero ha pedido al equipo de Gobierno "un esfuerzo pedagógico" para darle relevancia también a Francisco de Sande dentro de la institución.



Antes de la votación de este punto en el primer Pleno ordinario del mes de enero, el presidente ha tomado la palabra para explicar que cuando él ha propuesto que el colegio mayor llevara el nombre de Charo Cordero lo hizo con el convencimiento de que ese proyecto "es el que más representa la acción política y personal de ella" y no con la intención de romper el consenso entre los grupos.



Carlos Carlos ha anunciado que, aparte del nombramiento del centro de estudios, la presidenta tendrá un homenaje público "cuando la situación sanitaria lo permita" para reconocer la labor de Cordero en los cinco años que estuvo al frente de la institución provincial.



ÚLTIMA VISITA INSTITUCIONAL



Cabe recordar que la reapertura de este edificio como residencia de estudiantes, tras el cierre en la legislatura de 2015-2019 con el PP en el Gobierno provincial, fue uno de los objetivos de la presidenta de la institución, fallecida el pasado 24 de diciembre a los 54 años de edad. De hecho, la última visita institucional que Cordero realizó antes de retirarse de sus funciones fue el 15 de julio de 2020 a las obras del colegio mayor, que visitó junto al rector de la UEx, Antonio Hidalgo.



"Nosotros le prometimos a nuestra presidenta cuando la despedíamos que pelearíamos por hasta el último de los sueños que compartíamos por hacer de esta provincia un lugar mejor", ha dicho Sánchez Cotrina en la rueda de prensa anterior al Pleno ordinario, en la que ha añadido que reabrir el colegio mayor de la Casa Pereros "era un empeño y una ilusión de la presidenta".



Cabe recordar que el edificio ha sido sometido a una reforma integral en la que se han invertido 3,9 millones de euros. El proyecto ha consistido en una nueva configuración de espacios pero respetando los elementos de mayor valor arquitectónico, como puede ser el claustro renacentista o la monumental escalera que comunica los distintos niveles del claustro. Exteriormente, se ha puesto en valor el lienzo de la muralla almohade, despojándolo de elementos adosados. Además, el patio central se ha transformado en una zona estancial.



El centro de estudios cuenta con 70 plazas residenciales distribuidas en habitaciones de uso individual con baño propio, la mayor parte de ellas, y otras dobles, tipo apartamento. Se cuenta también con habitaciones adaptadas a personas con movilidad reducida.



Por otra parte, el salón de actos, que ha sido también rehabilitado, quitando el forjado que tenía para mostrar lo que fue la antigua capilla, estará disponible para personas o instituciones que quieran realizar conferencias u otros encuentros. El nuevo edificio es también de bajo consumo, con equipos de alta eficiencia en climatización, ventilación e iluminación, y cuenta con gestión domótica de las instalaciones para optimizar su funcionamiento y minimizar el consumo de agua.



Del mismo modo, se trata de un edificio inteligente con sistemas domóticos integrados de control y seguridad, y con servicio de voz y datos a los residentes de alta capacidad tanto por cable como inalámbrica.



UN POCO DE HISTORIA



La Casa de Pereros, desde su adquisición por parte de la Diputación de Cáceres a principios del siglo XX, y hasta los años 80, estuvo destinada a colegio de huérfanas como Colegio de la Inmaculada.



En los años 80 se abordó la reforma de la estructura habitacional del colegio, que acogía a niñas de entre 8 y 18 años, pasando de una estructura impersonal de grandes habitaciones colectivas a la estructura de núcleos de hasta 10 plazas con una zona de estar y baños comunes, que trataba de asemejarse más a las condiciones de vida en una familia. Así, se generaron nueve núcleos habitacionales distribuidos entre las plantas baja, primera y segunda.



Por último, el edificio se transformó en colegio mayor sin ninguna transformación de su estructura de orfanato moderno, provocando que los últimos años su configuración a base de habitaciones compartidas y baños colectivos quedara obsoleta.