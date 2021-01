Policía Local de Cáceres interpone en un mes 241 sanciones por incumplir normas sanitarias

Ep.

La Policía Local de Cáceres ha interpuesto, desde el pasado 23 de diciembre, un total de 241 sanciones por incumplir las normas sanitarias decretadas por las autoridades para frenar la pandemia de coronavirus.

La mayoría de ellas, un total de 113, han sido por la falta de uso de mascarilla o por no usarla de forma adecuada, lo que conlleva una multa de 100 euros.

A su vez, por saltarse el cierre perimetral de la ciudad se han puesto 11 denuncias que se enfrentan a una sanción de 600 euros, y cuatro establecimientos han sido multados por no adoptar las medidas sanitarias anticovid, lo que se traduce en una multa económica de 1.500 euros.

Además, un total de 70 sanciones están relacionadas con el incumplimiento del toque de queda, las cuales conllevan una multa económica de 600 euros; mientras que por reuniones que exceden el número máximo de personas permitidas, se han interpuesto 29 sanciones, que se enfrentan a 150 euros de multa.

Por no mantener la distancia entre fumadores se han cursado 5 multas por valor de 150 euros y, por realizar actividades no permitidas se han interpuesto un total de 8 sanciones, lo que supone una multa económica de 300 euros, y también una multa por no colaborar con los agentes con una sanción de 1.000 euros. El montante económico de estas multas asciende a 73.400 euros.

Los datos los ha ofrecido el portavoz del Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, en la que ha destacado que, en general, el comportamiento de la ciudadanía es "ejemplar", y ha añadido que entiende el "enfado" de los ciudadanos al no poder llevar a cabo su actividad habitual, al tiempo que ha insistido en que estas restricciones se llevan a cabo para preservar la salud pública y salir cuanto antes de esta situación.

Licerán ha recordado que los agentes de la policía local y nacional siguen coordinando sus efectivos para vigilar en la ciudad el cumplimiento de las restricciones sanitarias.