No hay consenso sobre la retirada o el mantenimiento de la Cruz de los Caídos en Cáceres

La propuesta, presentada por los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz ha sido rechazada con el voto de calidad del alcalde, Luis Salaya, al producirse un empate a 12 concejales en la votación inicial.



El empate ha tenido lugar debido a la ausencia por motivos de salud de la concejala del PP María Guardiola, con lo que la moción ha conseguido los votos de los seis concejales presentes del PP, los tres de Ciudadanos (Cs) y los tres concejales no adscritos, mientras que PSOE (9 concejales) y Unidas Podemos (3) han votado en contra.



La moción presentada por Alcántara y Díaz pretendía arrancar un compromiso institucional al Ayuntamiento para que "se evite, por todos los medios políticos, jurídicos y técnicos que estén a su alcance, su traslado o desmantelamiento".



Alcántara ha recordado en su intervención que La Cruz fue erigida en mayo de 1938 en memoria de los caídos de un bando de la contienda de la Guerra Civil, pero en 1986, siendo alcalde el socialista Juan Iglesias Marcelo, se colocó una nueva placa en su base, "amparando, recordando y haciendo honor a todos los que dieron su vida por España", con la idea de promover "un espíritu conciliador".



El debate sobre este monumento se volvió a avivar en 2007, con la aparición de la Ley de Memoria Histórica y, en 2019, con la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, ya que el informe de un comité de expertos incluía la Cruz entre los monumentos "conmemorativos de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar de 1936 y del franquismo".



Alcántara ha concluido que "Cáceres debe mantener la Cruz donde está al formar parte del sentir colectivo de los cacereños y nadie tiene derecho a privarnos de nuestros sentimientos".



El portavoz del PP, Rafael Mateos, ha subrayado que su grupo no apoya "ni la retirada ni el traslado" de la Cruz de los Caídos porque "no es prioritario" ni es el sentir de "una inmensa mayoría de los cacereños" y "no existe una demanda social" sobre la retirada.

Junto con ello, ha explicado que "es un punto de encuentro y los cacereños no ven una connotación franquista en ella porque forma parte de nuestra geografía urbana".



La portavoz de Ciudadanos (Cs), Raquel Preciados, ha hecho un repaso histórico del símbolo de este tipo de cruces, que surgieron en toda España tras la Guerra Civil y ha recordado que, en el caso de Cáceres, se trata de un monumento protegido y es responsabilidad del ayuntamiento "velar por su conservación", por lo que no tiene cabida una demolición o un traslado, que sería muy costoso, y, además "el tema no es prioritario ahora".



REFERENDUM E INTERVENCIÓN DE CIUDADANOS



Por su parte, el concejal no adscrito Teófilo Amores ha pedido un referendum a nivel municipal entre los cacereños para que se pronuncien sobre si se mantiene o no La Cruz en la misma ubicación.



Entre los que han votado en contra de la moción, el concejal de Unidas Podemos, Raúl Martín, ha apelado a las diferentes leyes, nacional y regional, de memoria histórica, y ha recordado el acuerdo local del Pleno de 16 de diciembre de 2004 que se aprobó una remodelación integral de la plaza de América que incluía el traslado de la Cruz al cementerio, por lo que ha incidido en que lo que hay que hacer "es cumplir la ley" porque si se adopta un acuerdo contrario a la ley se estaría prevaricando.



Desde las filas del PSOE, el concejal de Urbanismo, José Ramón Bello, ha señalado que la presentación de esta moción no es oportuna ante la situación sanitaria de la región con 1.269 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia de coronavirus, por lo que cree que la prioridad ahora es atender la realidad sanitaria, social y económica que está dejando la crisis del coronavirus.



No obstante, ha recordado que hay un informe realizado por un comité de expertos que recoge que la Cruz es un símbolo franquista y se aplicará la ley, cuando sea el momento oportuno.

"Hay tiempo para todo pero un momento para cada cosa", ha concluido, en alusión a que ahora la retirada de la Cruz no es la prioridad en la ciudad debido a la crisis socio económica que se ha derivado de la pandemia. Según el comité de expertos, la retirada del monumento costaría entre 20.000 y 30.000 euros, según se decidiera trasladarla o derribarla



El debate de la calle ha llegado al Pleno ya que se han producido dos intervenciones, de Mercedes Serrano Leal y Antonio Manuel Hurtado Sanchez, defendiendo el mantenimiento del monumento por entender que se trata de un símbolo de ambos bandos y se ha puesto como ejemplo, que cuando se ha cambiado el nombre de la avenida Primo de Rivera no se ha derruido la calle, sino que simplemente se ha modificado su denominación.



Antes de levantar la sesión, el alcalde ha tomado la palabra para resaltar que se trata de un debate "sensible" y "que no va a terminar hoy", aunque sí ha aclarado que el fondo no trata de un asunto religioso, en alusión al símbolo cristiano del monumento, sino político.