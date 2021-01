Ayuntamiento Cáceres impulsará un plan de ayudas específicas para comercio y hostelería

Ep.



El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves una moción que tiene como objetivo impulsar medidas específicas para ayudar a los 3.753 empresarios del comercio y la hostelería de la ciudad, dos de los sectores más castigados por la crisis económica derivada de la pandemia y por las medidas decretadas por la Junta de Extremadura, ya que estos negocios permanecerán cerrados, al menos, durante un mes en esta tercera ola de la pandemia.



La propuesta aprobada por unanimidad en esta primera sesión ordinaria del año, que se ha celebrado de forma telemática, ha decidido activar la Mesa del Comercio, con reuniones semanales, para que sea un órgano "útil" en el que se analicen medidas de ayuda al sector de "manera urgente" que palíen la situación del sector.



Esta propuesta del PP solicita también que la tramitación del Presupuesto de 2021 comience antes del 15 de febrero para que se puedan poner en marcha estas medidas que se aprueben, porque las adoptadas hasta ahora han llegado "tarde y mal", según ha dicho el portavoz 'popular', Rafael Mateos.



Mateos ha explicado que desde septiembre la Mesa de Comercio se ha reunido "solo" en dos ocasiones y no ha adoptado "ninguna" decisión para paliar la situación del sector, ni se han tenido en cuenta las propuestas realizadas por los grupos políticos como ayudas directas, campañas de promoción, incentivos o una plataforma de venta online.



Asimismo, ha criticado que el Gobierno local no ha adoptado ninguna medida "eficaz" para ayudar al sector y, además, la falta de presupuesto para 2021 hace que las medidas se retrasen todavía más. En el año 2020, se destinó un millón de euros para ayudar a pymes y este dinero ha llegado solo al 10% del tejido empresarial cacereño y los expedientes han tardado seis meses en resolverse, según Mateos, por lo que la cantidad prevista para 2021, que también es de un millón de euros, la considera "insuficiente".



La concejala de Economía, María Ángeles Costa, ha señalado que la "mala" situación del comercio no es exclusiva de la ciudad, y ha defendido el trabajo que ha realizado el Consistorio cacereño con las ayudas directas que se han otorgado, así como las campañas para incentivar la compra en el comercio de proximidad. "No hemos dejado de trabajar con el sector y promulgamos campañas a partir de lo que nos piden", ha señalado Costa.



Respecto al Presupuesto de 2021, Costa ha defendido que llevan "meses" trabajando en el documento que se ajustará a las necesidades de la pandemia y tendrá como prioridad las ayudas económicas a familias y empresas, para lo que ha pedido el apoyo de la oposición ante la minoría del gobierno local, que necesita al menos de cuatro votos para aprobar las cuentas.



El concejal de Ciudadanos (Cs), Antonio Bohigas, ha incidido en la necesidad de que la Mesa del Comercio debe aprobar medidas "tangibles" para "salvar lo que queda del comercio en la ciudad". "Necesitamos medidas inmediatas, acuerdos entre todos y coordinación con otras administraciones", ha subrayado, al tiempo que ha abogado por un consenso entre los grupos políticos por "lealtad a Cáceres".



Desde Unidas Podemos, el concejal Ildefonso Calvo ha repasado todas las ayudas estatales y autonómicas que se han decretado en esta pandemia para ayudar al comercio, por lo que considera que el sector "no está desamparado", pero también cree que el Ayuntamiento debe escuchar las propuestas e impulsar ayudas y por eso la formación morada ha apoyado la moción.



El concejal no adscrito Francisco Alcántara ha intervenido en el Pleno desde su punto de vista como empresario y ha defendido que el comercio "no es culpable" del aumento de los contagios por coronavirus, al tiempo que ha incidido en la necesidad de "un plan estratégico" para el comercio, y también una nueva estructura en la organización empresarial para aunar las voces de todo el tejido empresarial.



"Es muy lamentable tanto desacierto y tanta incompetencia ante la situación tan grave que tiene el comercio", ha reprochado Alcántara al Gobierno local. "Las medidas que se han tomado son escasas y desacertadas", ha sentenciado. Por su parte, el concejal no adscrito Teófilo Amores ha señalado que las medidas planteadas por el PP les parecen "sensatas", aunque ve excesiva que la Mesa del Comercio se reúna semanalmente.



RECHAZADA LA MOCIÓN DE CIUDADANOS



El grupo municipal Ciudadanos (Cs) también ha presentado una moción en la que proponía una serie de ayudas al comercio y la hostelería por la suspensión temporal de la actividad como consecuencia de resolución de cierre, según ha indicado el concejal Antonio Ibarra, pero en esta ocasión, ha sido rechazada.



La propuesta de Cs solicitaba una partida económica en los presupuestos de 2021, y planteaba que, entre otras cuestiones, la cuantía de la prestación sea del 50% de la base mínima de cotización, y esta cuantía se incremente en un 20% para aquellos casos en los que el trabajador autónomo tenga reconocida la condición de miembro de familia numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar procedan de dicha actividad suspendida.



Esta moción ha sido rechazada con los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos (12) mientras que PP (6 concejales por la ausencia de María Guardiola), Cs (3) y los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz han votado a favor, y Teófilo Amores se ha abstenido.



La concejala de Economía, María Ángeles Costa, ha incidido en que esta propuesta es "discriminatoria" y es muy complicado "determinar" la cuantía de las ayudas, ya que los cierres pueden ser intermitentes. Al mismo tiempo, ha incidido en que las ayudas económicas son importantes pero también lo son las ayudas sociales para ayudar a las familias.



Según ha explicado el concejal Teófilo Amores, la medida planteada por Cs supondría una consignación presupuestaria de 5,3 millones de euros para poder llegar a todos los comerciantes y hosteleros, por lo que se ha abstenido en la votación al entender que la propuesta no es factible a nivel económico.



El PP ha apoyado la moción de Cs porque, aunque no comparte las propuestas tributarias planteadas al considerarlas "de difícil cumplimiento", sí cree que es necesario un paquete de ayudas fiscales para aminorar la carga de las pymes.



OTROS ASUNTOS



El Pleno municipal también ha aprobado de forma definitiva por unanimidad la ordenanza municipal reguladora de la distribución y reparto gratuito de información, publicidad y propaganda con fines comerciales. Igualmente, se ha dado el visto bueno a la modificación del contrato de limpieza de dependencias municipales, pistas deportivas y colegios, así como el servicio de mantenimiento.



De esta forma el contrato con Conyser se ha ampliado en 143.243 euros para afrontar las medidas de refuerzo de limpieza y desinfección provocadas por la pandemia. Este punto ha sido aprobado por unanimidad de todos los grupos y concejales no adscritos.



El Pleno ordinario de enero ha dado el visto bueno a la modificación de la ordenanza municipal que regula el sistema de accesos de vehículos a la zona centro mediante el control por cámaras, para incluir las nuevas calles que han sido peatonalizadas y que pasan a tener este sistema de acceso. Además, se ha aprobado la modificación del protocolo de actuación ante situaciones de acoso moral, sexual o por razón de sexo en el trabajo que, a partir de ahora, también será aplicable a la Policía Local.