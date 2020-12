711 pymes y autónomos reciben las ayudas del plan especial del Ayuntamiento de Cáceres

Un total de 711 pymes y autónomos han recibido las ayudas del Plan de Estímulo Local que elaboró el Ayuntamiento de Cáceres para paliar los efectos de la pandemia en los negocios de la ciudad, al que se destinó un millón de euros en subvenciones directas para pagar alquileres, nóminas, cuotas de la Seguridad Social, suministros, tasas, tributos y publicidad, entre otros.



En concreto, la media del importe por solicitud de subvenciones concedidas asciende a 1.489,49 euros, según se ha dado a conocer este miércoles en la reunión de la Comisión Informativa de Acción Comunitaria en la que se ha hecho balance de este plan de rescate de la economía local, al que se presentaron más de 2.000 solicitudes.



Así pues, la propuesta del gobierno local fue dividir las ayudas de hasta 1.000 euros para el inicio al autónomo o pyme que lo solicitara; 999 más si tenía un local en Cáceres, y entre 500 y 1.000 euros extras en función del número de personas empleadas. Se decidió, además, para ayudar también al sector hostelero no cobrar la tasa de terrazas el próximo año 2021.



La concejala de Economía, María Ángeles Costa, ha señalado que "hay que reforzar" las ayudas directas al sector servicios, como el comercio o la hostelería, ya que es el principal motor económico de la ciudad y se ha visto "muy afectado" por la situación actual de pandemia.



Tal y como recuerda el Ayuntamiento cacereño en una nota de prensa, la edil socialista ya avanzó en su momento que, de cara a los Presupuestos municipales de 2021, se están barajando varias opciones para que las cuentas del Consistorio recojan más ayudas directas al comercio y la hostelería de la ciudad, de forma que se complementen con el millón de euros que ya se ha destinado en este ejercicio en el plan de ayuda para paliar los efectos de la Covid-19.



"Evidentemente, hay que reforzar esas medidas", ha subrayado la responsable de la elaboración de las cuentas municipales, que ha recordado que se está ultimando el documento y se están teniendo en cuenta "todas las opciones".



A su vez, Costa ha puntualizado que, aunque en el Presupuesto inicial no se pueda introducir esas ayudas, "hay posibilidades" de hacerlo más adelante.

"Incluso, aunque no pudiéramos introducirlas ahora, hay posibilidades, porque somos conscientes de que la situación actual es muy delicada, no solo para el comercio, sino para otros sectores de la ciudad", insistió.



No obstante, ha recordado que la situación económica de las arcas municipales "no es buena" debido a la bajada de ingresos y al gasto derivado de la pandemia y "eso hay que tenerlo todo en cuenta", ha concluido.