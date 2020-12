Industria otorga de forma restringida permiso de investigación 'Ampliación a Valdeflórez'

El Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad ha resuelto conceder a la empresa Tecnología Extremeña del Litio, S.L.U., el permiso de investigación denominado 'Ampliación a Valdeflórez', condicionado geográficamente a las zonas en las que el Plan General Municipal (PGM) de Cáceres permite actividades extractivas.



Así pues, en el permiso se excluyen expresamente las actividades extractivas prohibidas por el PGM en los terrenos calificados como suelos urbanos y urbanizables, los suelos no urbanizables de protección de masas forestales y los suelos no urbanizables de protección de montaña en grado 2.



En concreto, estos terrenos excluidos abarcan, entre otros, la antigua mina de San José, la cumbre de Cerro Milano y las estribaciones de la sierra de Portanchito, según ha informado la Junta en una nota de prensa.



De esta forma, el permiso de investigación que inicialmente comprendía 45 cuadriculas mineras, en torno a 1.329 hectáreas, se limita para actividades extractivas a 475 hectáreas. La superficie restringida, 854 hectáreas, representa el 64,3 por ciento de la superficie total del permiso.



A su vez, en la superficie afectada por esos tipos de suelo no se pueden ejecutar trabajos con maquinaria pesada (sondeos mecánicos y/o calicatas), limitándose a trabajos como creación de bases de datos, estudios de teledetección y cartografía geológico-estructural, reconocimientos y estudios geofísicos aeroportados y terrestres en los que no es preciso la utilización de técnicas mineras.



Además de los informes técnicos emitidos por el Ayuntamiento de Cáceres, el permiso cuenta con informes favorables condicionados de otros organismos consultados como la Confederación Hidrográfica del Tajo; la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural y la Dirección General de Sostenibilidad.



En todos ellos se fijan una serie de condiciones que la empresa promotora deberá cumplir para llevar a cabo el plan de restauración que forma parte del permiso.



El otorgamiento de este permiso de investigación incluye la necesidad de obtener las demás autorizaciones que con arreglo a las leyes sean necesarias. En este caso concreto, las actividades a realizar deberán obtener las autorizaciones, licencias y permisos municipales, ambientales y otros sectoriales que legalmente correspondan.



La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad ha manifestado que en el procedimiento administrativo que ha derivado en esta resolución se ha cumplido "escrupulosamente la legislación", respetándose todos los requisitos normativos vigentes en materia de publicidad y transparencia.



Así, ha recalcado que tanto la empresa promotora como el Ayuntamiento de Cáceres y el conjunto de la ciudadanía han dispuesto de todas las oportunidades y medios que la ley establece para poner de manifiesto "sus intereses y defender sus derechos". Prueba de ello, ha apuntado la Junta, son las más de 10.400 alegaciones recibidas que se han tenido en consideración.



Finalmente, la resolución de este permiso no afecta al procedimiento administrativo abierto sobre las solicitudes de otros permisos de investigación sobre este mismo paraje que siguen su tramitación.