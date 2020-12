Monago pide a Vara y Vergeles el cese de la directora de la Residencia Asistida de Cáceres

Ep.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y al vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, el cese de la directora de la Residencia Asistida de Cáceres, que durante la pandemia "con más de 90 fallecidos no puede seguir al frente" de dicha residencia.

Para Monago, "bien haría" Vara y Vergeles en "cesar" a la directora de la Residencia Asistida de Cáceres, que "con más de 90 fallecidos no puede seguir al frente" de dicha residencia, a la vez que ha aseverado que, frente a quienes puedan decir que está en tramitación judicial y que ya se verán la responsabilidad, "por un principio de prudencia al menos que la aparten de la dirección", porque si viene una nueva ola de coronavirus "no" se tiene "ninguna garantía de profesionalidad por parte de la dirección política de esta residencia".

En su intervención en una rueda de prensa en la sede del PP de Badajoz, el líder de los 'populares' extremeños ha apuntado que "parece que los juzgados desatienden las indicaciones de la Fiscalía en España de no entrar en el fondo del asunto de lo que ha pasado en las residencias de mayores", y que se está "viendo en muchas partes de nuestro país".

"Una gran noticia", dado que le "emociona" saber que la Fiscalía y, en concreto, "las instrucciones políticas de la Fiscalía que tenemos en España", "no quieren saber nada de investigar", mientras que "sin embargo los jueces sí están instruyendo procedimientos a través de las denuncias que se han presentado".

Al respecto, ha reconocido que le "emociona" saber que "todavía hay gente que lucha por la democracia y por la libertad, en este caso magistrados desde su ámbito de competencias, los juzgados", al tiempo que ha detallado que en Extremadura hay "varias" investigaciones, una de ellas en concreto que se refiere a la Residencia Asistida de Cáceres, donde "murieron casi un centenar de extremeños".

"Lo advertimos por pasiva y por activa cuando todavía no había fallecido ninguno que había graves irregularidades en esa residencia", ha advertido Monago sobre esta residencia, cuya titularidad es de la Junta de Extremadura, en la que "están más preocupados en tapar que en resolver", a la vez que ha señalado que la directora de dicho centro está citada en calidad de investigada y, en concreto, tenía citación para el 16 de diciembre.

Sobre esto último, ha comentado que "parece ser que si hubiera habido comparecencia el 16 de diciembre hubiera enturbiado mucho" el ámbito de negociación de los presupuestos de Fernández Vara "con sus socios de Podemos a nivel nacional", y "por lo tanto" lo que han hecho es pedir el aplazamiento y lanzarlo al mes de enero, lo cual "evidentemente no se le ocurre a la directora de la residencia porque es empleada, en definitiva, de la Junta de Extremadura", sino a esta última.

"Desde el Partido Popular menos tapar y reemplazar a esa directora por alguien que sea auténticamente profesional, y a mí me lo pueden decir en hebreo o me lo pueden decir en arameo, no es normal después de casi 100 fallecidos que siga la misma dirección", ha expuesto José Antonio Monago.

Finalmente, ha considerado que puede salir la directora "muy ofendida", pero que le "da exactamente igual" dado que casi un centenar de paisanos extremeños "han muerto por su negligencia". Y es que en el PP ven que "ha habido negligencia" y que "por por prudencia hay que quitar esa dirección del control de la residencia de mayores Asistida", ha concluido.