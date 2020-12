Colegio Médicos Cáceres hace llamamiento a responsabilidad y pide una Navidad "tranquila"

En un comunicado, el órgano colegial advierte que la evolución de la pandemia está empeorando y los casos confirmados en la región aumentandiariamente, por lo que insiste en que "se extremen las precauciones".



"Relajarse demasiado rápido y en exceso es un riesgo porque lasdesescaladas prematuras o levantar restricciones tempranamente puede encaminarnos a una tercera ola en el mes de enero, cuando aún no nos hemos recuperado de la segunda", advierte.



En el comunicado, el órgano representante de los médicos cacereños reconocen que estas fiestas son "unas fechas emocionalmente arraigadas" pero insiste en que "las emociones hay que vivirlas con seguridad, sin riesgos".



Por ello, se pide que se eviten las grandes reuniones familiares y las celebraciones en lugares concurridos con el fin de reducir la propagación del virus. Si hay encuentros, preferiblemente deben ser en el exterior, reducidos, con distanciamiento físico, llevando mascarilla y cumpliendo todas las medidas de seguridad establecidas.



El Colegio de Médicos de Cáceres recuerda que la pandemia ha alcanzado ya los 74 millones de casos y los fallecidos ascienden a 1,6 millones en todo el mundo, por lo que "no queremos lamentar más muertes, más tragedias".



"Aunque mejoren mucho las cifras de contagios y hospitalizados no debemos olvidar que el virus seguirá entre nosotros", asegura, por lo que recomienda que para evitar un nuevo rebrote "la mejor vacuna es nuestro propio comportamiento".



Respecto a los test advierte que no hay ninguno que "garantice la completa seguridad de ausencia de contagio, y menos aún los test de anticuerpos, por eso "nunca" se deben abandonar las medidas de prevención en los encuentros familiares de estas fechas, ya que "los tests no son un pasaporte de inmunidad".