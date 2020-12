Ayuntamiento Cáceres no cortará calles de bares para no provocar efecto llamada en Navidad

Ep

El portavoz del gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, ha anunciado este viernes que esta Navidad no se cortarán las calles donde se concentran mayor número de establecimientos hosteleros en la ciudad (Pizarro, Fleming y el entorno de los obispos) para no provocar un efecto llamada de la gente.



Junto con ello, ha explicado que no se va a autorizar la celebración de eventos o celebraciones privadas a pesar de las peticiones que se están recibiendo en el Ayuntamiento por parte de hosteleros y otros colectivos, ya que las restricciones sanitarias decretadas por la pandemia prohíben la concentración de personas para evitar la propagación del virus.



Según ha explicado Licerán, "numerosos" establecimientos hosteleros han solicitado el corte de las calles de ocio en los principales días festivos para permitir la instalación de más veladores en zonas peatonales o en los aparcamientos y aumentar así la oferta de sus servicios, pero el Gobierno cacereño "no lo autorizará" porque entiende que este hecho puede provocar un llamamiento a la multitud.



"Entendemos la situación tan dramática que puedan tener los hosteleros y las iniciativas que plantean dentro de un modelo lo más seguro posible, pero estas navidades no van a ser normales", ha incidido el portavoz municipal, que añade que las condiciones establecidas son "muy concretas" y que las celebraciones que hagamos serán muy distintas a las de otros años. "No podemos permitir que un cierre de una calle, aunque sea con la finalidad e estar más separados, haga un efecto llamada y eso provoque aglomeraciones", ha sentenciado.



Por ello, ha pedido que las cañas de Nochebuena, que reúnen cada año a miles de cacereños en las zonas de ocio, se hagan en otras circunstancias de aforos más reducidos o en casa con nuestros familiares. "Este es un año especial y no haremos nada que sea un llamamiento para aglomeraciones de personas", ha insistido el portavoz este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.



"No se pueden realizar reuniones multitudinarias en las calles y si se cortan eso puede provocar que la gente acuda a estos sitios y eso sería una situación muy perjudicial para la ciudad", ha recalcado, al tiempo que ha incidido en que, aunque los datos de contagios por coronavirus en la ciudad van descendiendo "poco a poco", siguen siendo "graves", por lo que hay que seguir manteniendo las medidas decretadas por las autoridades sanitarias para estas fechas festivas.



SANCIONES POR INCUMPLIR LAS NORMAS



Licerán ha insistido en que los cacereños "se están portando bien" y cumpliendo las normas pero aún así la Policía Local ha interpuesto un total de 45 sanciones desde el viernes pasado, tres de ellas a establecimientos hosteleros que no han respetado las normas, dos de las multas por mesas de más de seis comensales y una por tener habilitado el consumo en la barra del bar.



Además, se han interpuesto 15 multas por saltarse el toque de queda y permanecer en la calle más allá de las doce de la noche; 14 cacereños han sido multados por el uso inadecuado de la mascarilla o por no llevarla puesta; y se han propuesto 7 sanciones por reuniones de más de seis personas en vía pública o en un local privado, además de 6 multas por beber alcohol en la calle.