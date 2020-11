267 millones de inversión en provincia Cáceres, un 8,4% más que en el último ejercicio

Ep

La inversión prevista para la provincia de Cáceres en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) asciende a 267,4 millones de euros, lo que supone un 8,42% más que la asignación de las cuentas prorrogadas de 2018, que recogían una inversión de 246,7 millones de euros.



A esta cantidad hay que añadir otras inversiones previstas en diferentes partidas generales de los distintos ministerios, como los 34,5 millones de euros que recoge el Ministerio de Ciencia y que se destinarán a la construcción del Centro de Investigación de Acumulación Energética, un proyecto que convertirá a Cáceres en un "referente" de las energías renovables.



Así lo han indicado este lunes los diputados socialistas por la provincia cacereña, Belén Fernández y César Ramos, que han defendido las cuentas elaboradas por el Gobierno de Pedro Sánchez porque "son realistas" y porque recogen los proyectos que los socialistas cacereños han pedido y que la provincia "necesita".



Ambos han defendido que las inversiones que se recogen en el borrador de los PGE "se van a materializar" como, por ejemplo, las obras del tren de alta velocidad que, según ha dicho Ramos, serán "por fin" una realidad en 2021, de manera que se verán trenes de altas prestaciones viajar por las nuevas infraestructuras ferroviarias, que harán acortar los tiempos de viaje a Madrid y entre las diferentes ciudades de la región.



En cuanto a la mejora del abastecimiento de agua a la capital cacereña y a varios municipios de su entorno, Ramos ha aclarado que los 4,2 millones de euros que se recogen en el borrador con este epígrafe se invertirán en mejorar el trasvase del embalse de Alcántara al Guadiloba utilizando parte de la infraestructura que se realizó en la obra de Portaje. "Se ha optad por una solución viable", ha zanjado



Cuando se adjudique esta obra, el plazo de ejecución de esta "solución definitiva" será de 18 meses. El proyecto lo asumirá la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y se plantea una bajada de la cota de bombeo a 180 (actualmente está en 194), para lo que se adentrará 6 kilómetros más en el embalse de Alcántara, desde donde está actualmente la toma de agua actual en el río Almonte.



ENMIENDAS ACLARATORIAS



En cuanto a la construcción de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en la Ribera del Marco, Fernández y Ramos han defendido que este proyecto se incluye en una partida general en los planes de mejora de la calidad del agua pero, no obstante, los diputados socialistas presentarán una enmienda para que el proyecto de Cáceres aparezca de forma expresa en estas inversiones generalizadas.



También aparecen "por primera vez en la historia" unos 4 millones de euros para el primer tramo de la autovía Cáceres-Badajoz, y se recogen otros proyectos como la reforma del Museo de Cáceres, con una partida de 50.000 euros para "garantizar" el proceso de redacción del proyecto, que ha sido modificado, y una vez que se adjudiquen las obras la partida de infraestructuras "está suficientemente dotada" para que pueda empezar la reforma.



Respecto a otras inversiones de la provincia como la reforma de la avenida Martín Palomino de Plasencia, Ramos ha explicado que se recoge una "partida importante" que compromete el convenio firmado por Gobierno, Junta de Extremadura y Ayuntamiento de Plasencia para poner en marcha la reforma de esta vía, con la aportación de dos millones de euros por cada administración.



"Son los primeros presupuestos que discriminan positivamente a la provincia de Cáceres", ha subrayado Ramos, que añade que los proyectos que se recogen "son realizables" para "no engañar a los cacereños con partidas que se consignaban año a año y no se ejecutaban", ha dicho en alusión a proyectos recogidos por el PP en presupuestos anteriores.