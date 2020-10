Mateos: Gobierno Cáceres "está perdido" respecto a situación sanitaria y pide "certezas"

Ep.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha asegurado que el Gobierno local de Luis Salaya "está perdido" respecto a la situación sanitaria y la incidencia del virus en la ciudad, y ha pedido "transparencia" y "certeza" tanto en los datos como en las actuaciones y medidas que se adopten.



En este sentido ha hecho alusión a la situación vivida el pasado viernes cuando por la mañana el portavoz municipal, Andrés Licerán, dijo en rueda de prensa que no creía que hubiera que tomar medidas excepcionales en la ciudad por los casos de coronavirus, y por la tarde el alcalde y el consejero de Sanidad anunciaron nuevas restricciones.



"Nos preocupa que ni Salaya ni su equipo de Gobierno conocen la situación sanitaria a la que se está enfrentando la ciudad", ha subrayado, mientras ha hecho hincapié en que "no solo está en juego" la salud de los cacereños sino también la economía de pymes y autónomos, que no acaban de recibir las ayudas.



El portavoz 'popular' ha incidido en que a los ciudadanos hay que darles "transparencia" y "certezas", por lo que ha criticado la "contradicción" en la que ha caído el propio ayuntamiento que, a primera hora de la mañana anunció que los datos de contagios eran mejores y dos horas después la Junta de Extremadura celebró un Consejo de Gobierno extraordinario para adoptar medidas para Cáceres.



"Yo no soy experto en materia sanitaria y respeto mucho el trabajo que están haciendo los profesionales en este ámbito, pero ha habido momentos en los que la cifra era más preocupante o mayores de las que son ahora", ha explicado Mateos, que ha pedido que se explique a los ciudadanos por qué cuando las cifras son mejores se adoptan restricciones.



No obstante, ha hecho una llamada a la "responsabilidad" porque la situación sanitaria y económica en la ciudad "es muy complicada" y "todos tenemos que cumplir las normas, también las administraciones públicas", ha incidido.



Respecto a la decisión de suprimir un centenar de aparcamientos en las puertas de los colegios para ganar espacio y evitar las aglomeraciones de padres, Mateos ha criticado que no se les ha informado de nada porque "desde el pasado mes de julio" no se celebra la Comisión de Régimen Interior, aunque hay fijada una reunión para dentro de dos días, en la cual se supone que se informará de esta medida.



Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento tiene muchas más competencias y se pueden adoptar otras medidas relacionadas con parques infantiles o con el transporte urbano donde, según ha dicho, "se sigue viendo en algunos momentos una ocupación alta de los buses y es muy difícil que se estén cumpliendo las distancias de seguridad".



"Hay que hacer un esfuerzo por cumplir y por explicar por qué no pueden estar más de diez personas en una terraza y no se adopten otras medidas en el ámbito del ayuntamiento", ha insistido.



QUE SE ABRA EL AYUNTAMIENTO



Por otro lado, el portavoz 'popular' ha pedido que se "deje de echar el cerrojazo" al Ayuntamiento de Cáceres y que se abra la atención presencial a todas las pymes y autónomos que necesitan hacer trámites, ya que varios departamentos como el registro están "colapsados".



En esta línea, el PP va a presentar una moción al próximo Pleno ordinario de octubre para que se adopten medidas "urgentes" para reforzar la sección del Registro General, el de licencias urbanísticas y el IMAS, y que se abran al público "todas" las instalaciones del ayuntamiento cumpliendo con las medidas sanitarias apropiadas.



"Mientras los cacereños tienen los negocios abiertos y se les exige tomar las medidas necesarias, Salaya decide cerrar el Ayuntamiento de Cáceres a cal y canto porque no es capaz de adoptar medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores y de los usuarios", ha añadido Mateos, que insiste en que "igual que las empresas levantan su persiana, el ayuntamiento debe estar abierto a los ciudadanos y ayudar a las pymes a salir de la crisis".