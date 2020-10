Cáceres sufre un "mix" de brotes con origen en entorno familiar y ocio no controlado

Ep.

La ciudad de Cáceres sufre actualmente un "mix" de brotes de Covid-19 originados "sobre todo" en el entorno familiar y del ocio no controlado, unido a algunos con origen laboral y, aunque los datos en estos momentos son "altos" y "preocupantes", se están estabilizando dentro de una situación "obviamente" de transmisión comunitaria en la que los casos de están identificando.



Con ello, la mayor parte de los brotes que se están registrando en la capital cacereña tienen su origen en el ocio no controlado y las reuniones familiares "sin duda alguna", salvo en el caso de algunos brotes que tienen que ver con el ámbito laboral como el relacionado con pinches de cocina del Hospital Universitario de Cáceres, o un brote relacionado también con el ámbito laboral.



"Hemos tenido un brote de gente que venía (a Cáceres) a trabajar en el mismo coche desde uno de esos municipios que están en el cinturón de Cáceres", ha aseverado al respecto el gerente del Área de Salud de Cáceres, Juan Carlos Escudero, en una entrevista este lunes en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press.



Así, ha apuntado que se puede hablar de transmisión comunitaria en la ciudad de Cáceres "obviamente" aunque "los casos, los brotes se están siguiendo" y se están identificando. "Somos capaces de identificarlos (los casos)", ha espetado.



Sobre la situación actual en Cáceres, ha dicho que "dentro de los datos preocupantes" están estabilizándose, aunque "con datos altos y preocupando muy mucho Cáceres ciudad y su cinturón" porque "no se puede entender Cáceres sin el cinturón de municipios de alrededor, donde el trasvase de ciudadanos, de profesionales, de trabajo y de forma ordinaria de personas es muy frecuente", como Arroyo de la Luz, Malpartida de Cáceres, Casar de Cáceres, y Sierra de Fuentes.



En todo caso, Juan Carlos Escudero ha destacado que este pasado domingo no se registró ningún ingreso en la ciudad de Cáceres, así como "sólo" siete casos de Covid-19 positivos en el Área de Salud de Cáceres, aunque "sin duda alguna" no van a "tirar las campanas al vuelo" por ello, sino que van a seguir "manteniendo la presión en información, la presión en las medidas preventivas, la presión sobre los centros sociosanitarios, los centros residenciales de personas mayores del área de salud".



En este sentido, ha insistido en que la de Cáceres es el área de salud con más centros residenciales de mayores de toda Extremadura; y ha añadido también que "los grandes valores" con los que la ciudad de Cáceres "tira para adelante" son los que "ahora es una amenaza para la situación del virus", por los estudiantes, el turismo, las residencias de mayores que hay en la ciudad. "Es decir, las grandes fortalezas que tiene la ciudad ahora se vuelven en contra con respecto a la situación del virus", ha señalado.



SEGUIMIENTO DESDE HACE UN MES



En cuanto a cuándo se detectó el repunte de casos, ha dicho que llevan "prácticamente" desde la Dirección de Salud y la Gerencia "un mes siguiendo diariamente la situación de los positivos de Cáceres y su cinturón", y aunque la zona ha llegado a contar con "citas más altas" que las actuales "empezaron a preocupar sobre todo las tasas de positividades de PCR positivas sobre el total de PCR que se hacían, más que la incidencia acumulada".



En este sentido, Escudero ha indicado que en la zona centro de Cáceres la tasa de positividad de PCR ha llegado a alcanzar recientemente el 25 por ciento, una tasa "elevadísima" en la que según ha indicado han influido también las PCR realizadas en la residencia La Consolación donde se registró un brote.



Por otra parte, sobre si se contempla activar nuevas medidas del plan de contingencia en Cáceres, ha dicho que "en cuanto toque" porque "no hay ninguna duda de que en el plan de contingencia del área de salud de Cáceres se han ido adoptando medidas en base a la presión asistencial".



Al respecto, ha indicado que "hubo un momento hace 10-12 días" en el que las autoridades estuvieron "a punto de abrir" el Hospital de la Montaña porque tenían "casi 80 ingresos" y "quedaban 10 habitantes del plan de contingencia del Hospital San Pedro de Alcántara, aunque "sin embargo hoy no es ésa la realidad" porque hay "aproximadamente el 50 por ciento de las camas destinadas a Covid ocupadas".



Sobre si la opción de reabrir el Hospital Virgen de la Montaña, ha incidido en que "hoy no se contempla", aunque "se contemplará" si el índice de ocupación de dicho centro, que se dedica básicamente al diagnóstico, al tratamiento, a la estabilización y a la recuperación, permite "tener camas disponibles". "Pero si llegamos a tener otra vez 70-80 pacientes ingresados claro que se contempla, forma parte del plan de contingencia", ha añadido.



"No digo que no se vaya a abrir, digo que hoy no se contempla", ha incidido Escudero, quien también ha recordado que actualmente "se prohíben" las visitas en residencias de mayores como "medida de protección de los mayores".



Finalmente, sobre situaciones de aglomeraciones de jóvenes en el bus urbano de Cáceres e incluso en algunas aulas de la universidad, ha indicado que "en la universidad el problema básico tiene que ver sobre todo con la salida de la universidad, porque las personas son adultos jóvenes que quieren también tener su ocio y sus actividades libres de la forma más normal posible", ha dicho, y ha añadido que "ése es el nivel mayor de preocupación".



En esta línea, y aunque espera que esto "no se convierta en una tendencia", ha señalado que "del sábado al domingo por la noche han venido montones de pacientes a Urgencias acompañados por la Policía, porque se habían celebrado algún tipo de evento por parte de jóvenes que habían tenido que hacer actuar hasta la Policía", algo que coincide con el inicio de las "medidas restrictivas" en Cáceres.