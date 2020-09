El PSOE de El Torno pide la dimisión del alcalde

El PSOE ha pedido la dimisión del alcalde de la localidad cacereña de El Torno, el 'popular' Julián Elizo Muñoz, por "el grave error de abrir la guardería sin esperar a que se le dieran los resultados de la PCR" a una trabajadora por posible Covid-19, así como porque cuando el primer edil "se enteró del positivo, no tomara ninguna medida hasta el día siguiente".

Así pues, a través de una nota de prensa, los socialistas piden la dimisión del primer edil "con toda la seriedad, responsabilidad y compromiso, no como una gracia", porque consideran que las decisiones del primer edil "fueron temerarias y el hecho de que finalmente el caso positivo no fuera tal no lo justifica, ni le exime a él de responsabilidad".

Al mismo tiempo, el PSOE lamenta el "empleo sectario" de la aplicación Bando Móvil por parte de Elizo porque considera que "busca confundir y enfrentar a las vecinas y vecinos del pueblo en medio de una pandemia que nos necesita unidos".

Igualmente, el PSOE de El Torno quiere dejar claro que "siempre ha estado y estará a disposición del gobierno municipal para respaldar y ayudar, en tanto y en cuanto sus medidas repercutan positivamente en la seguridad de la población en su conjunto".

"Sin embargo, no podemos respaldar el grave error de abrir la guardería sin esperar a que se le dieran los resultados de la PCR a la trabajadora ni que cuando el alcalde se enteró del positivo, no tomara ninguna medida hasta el día siguiente", asevera.

Asimismo, considera que "es una inmoralidad utilizar medios públicos para contar una versión sectaria de un hecho, un posible error en los resultados de las pruebas PCR del que da a entender que ha sido intencionado".

En este sentido, recuerda el PSOE que las pruebas PCR las hacen los profesionales sanitarios y que las pruebas "también pueden dar falsos positivos".

En este punto, recalca el esfuerzo e inversión social de la Comunidad Autónoma en sanidad y atención sanitaria, situándola "a la cabeza de España", unos servicios de los que la ciudadanía de otras comunidades autónomas, "lamentablemente, no pueden disfrutar por la política de privatización de sus gobiernos regionales".

Cree, además, el PSOE que "es un error el lenguaje que el alcalde utiliza para informar a las vecinas y vecinos, así como el señalamiento innecesario a vecinos infiriendo que algunos no quieren ayudar o cuando hace uso de la expresión "a los que les ríen las gracias" refiriéndose a modo de burla al Grupo Municipal Socialista, a los militantes y a los votantes socialistas".

Por último, el PSOE de El Torno recalca que se alegra de que las personas afectadas "vuelvan a la normalidad de sus vidas", y anima a la población a seguir cumpliendo y dando "ejemplo cívico" porque se está en un momento "muy sensible para todo el mundo, en medio de una pandemia que necesita a todos unidos para vencer al virus", concluye.