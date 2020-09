Centro penitenciario de Cáceres celebra el Día de la Merced desta

El centro penitenciario de Cáceres ha celebrado este martes el Día de la Merced en el que ha destacado la ausencia de contagios por coronavirus entre la población reclusa, si bien tres funcionarios dieron positivos pero debido a la "rápida gestión" no ha habido ningún brote en la cárcel cacereña.

Así lo ha destacado el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, que ha presidido, junto al director del centro penitenciario, Nahum Álvarez, los actos oficiales de la festividad del Día de la Merced, que han tenido lugar en la sala García Matos del complejo cultural San Francisco de la capital cacereña.

En concreto, García Muñoz ha felicitado a los funcionarios de prisiones así como a todo el equipo directivo del centro penitenciario de Cáceres por "su entrega y profesionalidad durante el estado de alarma".

"En estos meses de pandemia el trabajo ha sido tan intenso que entre la población reclusa no ha habido ningún caso de la Covid-19, y es verdad que tuvimos tres positivos entre los funcionarios que se contagiaron fuera, pero gracias a la rápida gestión no hubo brote en el centro", ha recordado.

Además, durante su intervención el subdelegado ha explicado que, en estos meses, los internos han podido comunicarse con sus familiares y allegados "perfectamente", ya que se ha aumentado el número de llamadas telefónicas y se han podido comunicar a través de videollamadas, al quedar suspendidas las comunicaciones especiales y por locutorios.

Asimismo, ha hecho hincapié en que "no hay que bajar la guardia" y que "hay que seguir trabajando como hasta ahora" porque "esto no ha terminado". "No podemos permitirnos que el virus entre en el centro penitenciario y estoy seguro que con vuestro esfuerzo no pasará", ha recalcado.

RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS

Igualmente, el subdelegado también ha tenido palabras de agradecimiento para todos los trabajadores que han sido galardonados por sus años de servicios y por los méritos obtenidos.

En total, se han hecho cuatro menciones honoríficas por los 25 años de servicio; tres menciones honoríficas por la implicación personal y especial diligencia y dedicación, y un reconocimiento por la implicación personal.

También se han entregado tres medallas, dos de bronce al mérito penitenciario y una de plata, según informa la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa.

García ha finalizado su discurso dando la enhorabuena a los funcionarios de Cáceres por recibir el pasado 7 de septiembre la Medalla de Extremadura, la más alta distinción de la Comunidad Autónoma.