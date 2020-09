El alcalde de Cáceres advierte del peligro contagios en fiestas en pisos estudiantes

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha advertido del peligro de contagios por coronavirus que suponen las fiestas en pisos de estudiantes, las cuales han aumentado en la ciudad con el inicio del curso académico, ya que han crecido "notablemente" las llamadas de quejas a la policía por este asunto.



Salaya ha defendido que los contagios que suponen "un problema real" no se producen en el transporte público, a pesar de las aglomeraciones que pueda haber en horas punta de entrada al campus universitario, sino en entornos de ocio privado con reuniones de amigos o familiares en pisos o en casas de campo.



"Lo que más nos preocupa de la universidad no es lo que sucede en el transporte urbano, de lo que nos estamos ocupando, sino las fiestas en pisos que han aumentado notablemente", ha asegurado. "Los mayores focos de contagio los tenemos en nuestro ocio", ya que en el autobús sí se lleva mascarilla y en las fiestas no, según ha recordado



Aún así, Salaya ha anunciado que ha vuelto a pedir de forma expresa a la Universidad de Extremadura (UEx) que escalone la entrada a las clases porque "no tiene ningún sentido que de lunes a jueves los autobuses estén hasta arriba de estudiantes y que el viernes no vayan a clase".



Cabe recordar que el refuerzo de bus al campus empezó a funcionar el viernes, día en el que no se produjeron masificaciones en el transporte público porque "o no tenían clase o han cambiado extraoficialmente las horas de clase", ha dicho el regidor al ser preguntado por este asunto este lunes en una rueda de prensa.



"La realidad a día de hoy es que una parte muy importante de los desplazamientos a la universidad se aglomeran en una hora del día y eso significa que la entrada a clase no está suficientemente escalonada", ha subrayado Salaya, que insiste en que la UEx debe "revisar" los horarios de los centros y que se ocupen las horas de los viernes para aprovechar los cinco días laborales y espaciar las clases a lo largo de la semana.



Más allá de eso, el alcalde ha insistido en que ya no se pueden poner más autobuses porque el Ayuntamiento "está al límite del esfuerzo", por lo que ha recalcado que la solución puede venir por repartir el número de viajeros a lo largo de varias horas de la mañana o que se reduzcan las clases presenciales y se impartan algunas de forma online para evitar los desplazamientos pero "eso lo tiene que decidir la universidad y no nosotros", ha zanjado.



DATOS COMPLICADOS



En cuanto a la evolución de esta segunda ola de la pandemia, Salaya ha mostrado su preocupación por la situación de la ciudad que arrastra "datos complicados" desde hace varios días, y ha incidido en que son los entornos de ocio privado, como fiestas en pisos o casas de campo, los principales focos de contagio.



Por ello ha vuelto a insistir en que, aunque los datos no han empeorado en la capital cacereña, no se descarta tener que tomar medidas restrictivas como las que se han dispuesto en Badajoz, donde se han limitado aforos y cerrado parques infantiles. Una "situación difícil" por la que el alcalde cacereño ha mostrado su apoyo a la capital pacense.



"Estamos a disposición de la Junta de Extremadura en las medidas que considere oportunas que hay que tomar en la ciudad y en la colaboración permanente con las autoridades sanitarias", ha indicado el regidor, que ha añadido que se trabaja "en no tener que tomar medidas más duras".



Salaya ya recordado que para evitar contagios se han tenido que suspender algunos actos culturales en la ciudad, como La Noche del Patrimonio, y se han mantenido otros como el Festival de Teatro Clásico, porque "reunía las garantías de seguridad".



Además, se sigue con actuaciones de vigilancia policial que han arrojado este fin de semana un total de 106 denuncias por no usar mascarilla o por no hacerlo debidamente. Otras 22 personas han sido sancionadas por beber alcohol en la vía pública y se han interpuesto otras seis multas por la presencia de menores consumiendo alcohol en un bar.