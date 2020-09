Policía Local Cáceres interpone 63 sanciones el fin semana por incumplir normas sanitarias

La Policía Local de Cáceres ha interpuesto este fin de semana 45 sanciones por consumir alcohol en la vía pública haciendo botellón; 17 sanciones por hacer un uso inadecuado de la mascarilla y 1 sanción por no respetar la distancia de seguridad a la hora de fumar.



El concejal de Seguridad, Andrés Licerán, ha recordado la importancia de ser "muy rigurosos" con el cumplimiento de las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.



"Vamos a vigilar estrechamente los botellones, que están prohibidos en la ciudad, y donde no se están respetando las medidas de seguridad", ha insistido el edil ante las cifras de contagio que han aumentado en la ciudad en los últimos días.



Igualmente, Licerán ha insistido en que "las sanciones no evitan los contagios", por lo que "lo importante es que todos seamos muy cuidadosos para evitar que no siga evolucionando la pandemia en nuestra ciudad".



Por ello, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos los cacereños y cacereñas, ya que la ciudadanía se está "relajando" y "no es una buena noticia".

"Hay que ser responsables, es tarea de todos, y los contagios solo se evitan si nos responsabilizamos en nuestro día a día", ha concluido, tal y como informa el Consistorio cacereño en una nota de prensa.