Ayuntamiento Cáceres espera un acuerdo "cuanto antes" para poder utilizar los remanentes

El portavoz del Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, ha señalado que espera que se llegue a un acuerdo "cuanto antes" para que los municipios puedan utilizar sus remanentes, tras no salir adelante la propuesta del Gobierno y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) por el cual las corporaciones locales iban a ceder al Estado sus ahorros a cambio de acogerse a un fondo de 5.000 millones.

Licerán ha recordado que este decreto no afectaba al Ayuntamiento cacereño ya que el equipo de Gobierno "ya había decidido que no se iba a acoger", pero sí espera que se llegue a un acuerdo al respecto para que los ayuntamientos puedan usar ese superávit que, a día de hoy, no permite gastar por la Ley Montoro.

"Que cuanto antes se solucione este problema para que todos los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes y su superávit especialmente con la situación de gastos provocados por la pandemia", ha indicado el portavoz a preguntas sobre este asunto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.