Cáceres se convierte en Asís para el rodaje de la serie 'Glow and Darkness'

Cáceres viaja al siglo XIII para convertirse durante varios días en la ciudad italiana de Asís con motivo del rodaje de la serie 'Glow and Darkness', producida y dirigida por José Luis Moreno, basada en la vida y obra de San Francisco de Asís.



El equipo, que ya ha desembarcado en la capital cacereña, está este miércoles rodando en el paraje natural de Los Barruecos, en Malpartida de Cáceres, donde se están recreando grandes batallas entre jóvenes y comerciantes a las afueras de la ciudad de Asís, algunas de ellas grabadas con drones.



A partir de este jueves, el rodaje se llevará a cabo en el casco antiguo cacereño, en el que se ha instalado ya parte del decorado en la plaza de Santa María, como una fuente mítica de la ciudad de Asís. También se grabará en el palacio de los Golfines, que se convertirá en la casa-tienda del padre de Francisco de Asís, que fue uno de los hombres más ricos de Europa y creador del primer banco en el continente.



El productor de la serie, José Luis Moreno, ha explicado que su idea era hacer una serie lo más cosmopolita posible, por lo que cuenta en el reparto con actores y actrices de varios países como Italia, Francia, Alemania o EEUU, y figuras internacionales de la interpretación con premios Óscar y Globos de Oro que darán vida a personajes como Leonor de Aquitania o Ricardo Corazón de León.



170 ACTORES, 280 MILLONES



En total, participan en la serie 170 actores más un centenar de figurantes que se están seleccionando entre candidatos cacereños, que se sumarán a esta superproducción con 280 millones de euros de presupuesto y nombres como Dominique Andersen, Joan Collins o Jean Seymour en el elenco.



La primera temporada, que consta de 13 capítulos de 50 minutos de duración, se estrenará en enero, aunque la serie completa prevé llegar hasta los 45 capítulos, que se podrán ver al menos en tres plataformas audioviosuales internacionales en varios idiomas.



Moreno ha resaltado la "facilidad" de grabar en Cáceres y ha anunciado que en la web del rodaje se incluirá un vídeo del making off, con referencias a los enclaves en los que han rodado imágenes, y el propio productor prevé crear un canal de Youtube denominado 'Bienvenidos al paraíso' para divulgar las bondades de Extremadura.



Por su parte, la directora de la Filmoteca de Extremadura y responsable de la Film Comission, Natalia Rodrigo, ha destacado que esta grabación "vuelve a situar a Cáceres y a Extremadura" en el mapa cinematográfico y consolida la región como destino de rodaje.



El equipo de grabación ha llegado a Cáceres entre importantes medidas de seguridad y sanitarias debido a la pandemia por lo que el recinto del rodaje estará cortado. Desde el ayuntamiento recomiendan a cacereños y visitantes que no se acerquen a los lugares donde se rodará estos días, según ha indicado el concejal de Turismo, Jorge Villar, que ha participado este miércoles en un encuentro con la productora para conocer los detalles del rodaje.