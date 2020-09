El Museo Helga de Alvear de Cáceres se suma a la Noche del Patrimonio

Ep.



Cáceres se suma a la celebración de la Noche del Patrimonio, el sábado 12 de septiembre, con la apertura de una veintena de monumentos hasta las doce de la noche y con la incorporación del nuevo edificio del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, que podrá visitarse bajo inscripción previa antes de que abra sus puertas al público tras su ampliación.



La visita al museo y al nuevo edificio de la calle Pizarro será guiada en grupos reducidos de 30 personas en tres turnos a las 20,00, 21,00 y 22,00 horas, y con un inscripción previa obligatoria en el correo del propio centro Helga de Alvear.



Todas las visitas a los monumentos y la asistencia a las actividades culturales se llevarán a cabo con estrictas medidas de seguridad y con aforos muy limitados para garantizar la distancia social. Será obligatorio el uso de mascarillas, utilización de geles en todos los edificios y respetar las medidas tanto dentro del recinto como guardando las colas, si hubiese.



Para ello, el Ayuntamiento de Cáceres solicita la colaboración de voluntarios, como ya se hizo en la edición del año pasado, para ayudar a la organización en la entrada y salida de los edificios.



No obstante, si se produjera alguna situación que pudiera poner en peligro la seguridad de las personas, se suspenderían todos los actos previstos, tal y como ha explicado el alcalde cacereño Luis Salaya en la presentación este jueves de la programación de La Noche del Patrimonio, un evento que se celebra bajo el amparo del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad (GCPH).



Salaya ha explicado que este año, debido a la situación de pandemia, el edificio consistorial no se podrá visitar, ya que es un lugar de trabajo administrativo y se quiere preservar de posibles contagios. Tampoco se podrá entrar en el Baluarte de los Pozos, debido a las obras que se están desarrollando en esta zona de la muralla.



A partir de las 20,30 horas se podrán visitar los diferentes monumentos tanto públicos como privados. Entre ellos, se abrirá la Torre de Bujaco y el tramo de muralla hasta la Torre de los Púlpitos; el yacimiento arqueológico del Palacio de Mayoralgo; el Centro de Divulgación de la Semana Santa; la Cisterna de San Roque, o la Torre del Horno, que tendrá un aforo limitado a cinco personas por visita.



A la Torre Palacio de las Cigüeñas solo podrá subirse con inscripción previa, al igual que la visita al Archivo Histórico situado en el Palacio de la Isla. El Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla, el Espacio Belleartes, la Galería Kernel, la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, la Fundación Mercedes Calle y Carlos Ballestero, el Museo Árabe Yusuf-al-Burch, el Parador Nacional, la ermita de la Paz, la de San Antonio o la Escuela de Bellas Artes, son otros de los monumentos que abrirán sus puertas hasta la medianoche, algunos de ellos con cita previa.



ACTIVIDADES PARALELAS



Las actividades culturales comenzarán a las 20,00 horas con la actuación de Cafuné en la plaza de las Veletas, donde podrá verse este espectáculo de un dúo acrobático, que combina circo y danza contemporánea y que ha sido reconocido con varios premios internacionales. En la Filmoteca de Extremadura se proyectará, a las 20,30 horas, la película La Celestina, de Gerardo Vera.



En el Palacio de la Isla se llevará a cabo una lectura pública de libros y textos, mientras que en la iglesia de la Preciosa Sangre está prevista la actuación, a las 20,00 horas, de la Coral 'In Pulso' de Cáceres.



La Banda Municipal de Música actuará a las 21,00 horas en el Foro de los Balbos mientras se proyecta un vídeo con fotos hechas por los cacereños durante el confinamiento. Se trata de un montaje formado por los cientos de imágenes que los vecinos de la ciudad han hecho llegar al Archivo Histórico Municipal, para que en el futuro no se olvide esta situación tan extraordinaria.



A las 21,30 horas habrá un concierto de los alumnos del Conservatorio de Música en el Palacio de Carvajal, y a la misma hora tendrá lugar un concierto de clave a cargo de Miguel del Barco en el Palacio de la Isla. A las 22,00 horas, en el Gran Teatro se podrá disfrutar de la obra La Ternura, con texto y dirección de Alfredo Sanzol en el marco del XXXI Festival de Teatro Clásico de Cáceres.



El regidor cacereño ha insistido en que todos los aforos están limitados y salvo los que tienen preinscripción serán por orden de llegada, hasta completar aforo. Salaya ha animado a participar de las actividades pero con "responsabilidad" para salvaguardar la salud de todos.