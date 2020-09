Corpham, "alternativa sostenible" a proyectos mineros industriales Valdeflores y Cañaveral

Corpham, empresa española de explotación de recursos de litio con minas en el Triángulo del Litio, compuesto por Argentina, Bolivia y Chile; e insertada dentro de la cuenca del Salar del Hombre Muerto en Argentina, se presenta como una "alternativa sostenible" a los proyectos mineros industriales de Valdeflores y Cañaveral (Cáceres).



En concreto, el presidente de Corpham, Antonio Luna, ha afirmado que "no existe ningún tipo de interés comercial, ya que en el mercado del litio hay mucha más demanda que oferta y todo el litio está vendido".



"El único interés de la compañía y, personalmente el mío como extremeño, es que se respete el entorno y no se rompa el equilibrio natural de nuestra región ya que tantas veces hacemos gala de Extremadura como paraíso interior", según ha señalado en una nota de prensa.



Asimismo, Luna ha explicado que la extracción de litio en Extremadura es un proyecto "dañino" para el medio ambiente por la necesidad de moler millones de toneladas de roca para separar el litio, porque debería de hacerse a partir de macizos rocosos de pegmatita, un tipo de roca que se encuentra presente en toda Europa.



Ese mismo mineral de litio, con la misma pureza, se encuentra mayormente en los salares andinos de Chile, Bolivia y Argentina, con la característica de que el litio en esos "enormes" yacimientos se encuentra diseminado en la superficie y se extrae en forma de salmueras mezclado con potasio y sodio.



De este modo, se trata solo de barrerlo y aspirarlo para luego decantarlo en piletones construidos con los mismos minerales como pequeños pantanos.



Posteriormente, "por acción solar de evaporación se obtiene el mineral a un precio mucho menor que cualquier litio extraído a fuerza de dinamitar y moler montañas enteras; dejando huellas ambientales irreversibles de grandes socavones que luego terminan trasformados en vertederos de residuos plásticos e industriales de las multinacionales", ha aclarado Luna.



FÁBRICAS LEJOS DE LOS YACIMIENTOS



En este sentido, Corpham apoya "con firmeza" la implantación de fábricas en España para la fabricación de baterías de litio, pero "no encuentra razonable que esa sea la justificación para exigir que al lado de dicha fábrica haya una mina de litio en explotación".

Por el contrario, "las fábricas deben estar alejadas de los yacimientos y cerca de las ciudades por cuestiones de logística, energía y contratación de mano de obra", ha planteado.



Jazmín II, ubicada en el Salar del Hombre Muerto (Argentina), de la cual esta empresa de mayoría de capital español posee el 100 por cien de los derechos mineros, es considerada una de las reservas de litio más importantes de la región, la cual concentra el 85 por ciento de las reservas de litio conocidas en el mundo.



Con un tamaño 5.000 veces superior a cualquier yacimiento en España, está situada a 4.000 metros sobre el nivel del mar y alejada a más de 800 kilómetros de cualquier entorno sin incidir en posibles daños ambientales y sociales. Asimismo, la empresa española de explotación de recursos de litio cuenta con 25 minas en las provincias de La Rioja y Catamarca en Argentina.



El informe de Evaluación Preliminar decidió en 2019 la situación favorable del proyecto, según Corpham que, junto a inversores de capital privados, han continuado con los planes de desarrollo de una planta de carbonato de litio de 2.500 hectáreas para producir 5.000 toneladas por año, ubicada en el Proyecto Jazmín II (Hombre Muerto Sur).



Al respecto, ha incidido en que este es el primer paso para avanzar en el proyecto de exportar materia prima a España y culminar aplicando el litio en baterías fabricadas dentro de la Comunidad Europea.



Igualmente, ha recalcado que el proceso desarrollado por Corpham en Argentina incluye tecnología convencional probada para operaciones de salmuera, con una producción anual promedio de 5.000 toneladas de carbonato de litio; una vida útil de la mina Jazmín II de 30 años; y un periodo de repago, desde el comienzo de la producción, de dos años y ocho meses.



Cabe recordar que Corpham es una empresa "absolutamente defensora" del medio ambiente y como "prueba de ello" tiene a Biosec Innova dentro de su grupo empresarial, compañía afincada en el municipio de Torrejón del Rey (Guadalajara) y que realiza todo el proceso de gestión de residuos plásticos para empresas con la recogida, transporte y tratamiento de residuos, concluye la nota.