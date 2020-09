Salaya augura un nuevo curso político "duro" y "difícil" sin planes "a largo plazo"

Ep

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha augurado que el nuevo curso político, que se inicia tras las vacaciones del verano, será "duro" y "difícil" por la circunstancia de la pandemia del Covid 19, por lo que la prioridad será "garantizar" que la ciudad cumpla con las normas para tener el menor impacto posible del coronavirus y que siga funcionando a nivel social y económico.



"Habrá que trabajar con realismo y esfuerzo y con todas las ganas de superar esta situación y recuperarnos lo más rápido posible, pero siendo conscientes de que a lo mejor tenemos que convivir con esta situación mucho tiempo y no puede frenar ni los proyectos políticos, ni las infraestructuras, ni el avance de la ciudad", ha dicho.



Salaya ha señalado que debido a la crisis sanitaria habrá que "revaluar" de forma "continua y sistemática" la situación y no se podrán hacer "planes a largo plazo" porque habrá que ir adaptándose de forma "constante" a la situación de la pandemia.



"El año ha sido muy duro pero los proyectos salen adelante", ha subrayado en una rueda de prensa que ha ofrecido este lunes antes de una reunión con su equipo de Gobierno en el centro de interpretación del Olivar Chico de los Frailes y con la ausencia de la concejala de Economía y Hacienda, María Ángeles Costa.



Así, ha reconocido el "esfuerzo" que se ha realizado por mantener la inversión pública para mantener a las empresas pese a haber destinado 1,5 millones de euros a ayudas sociales, la misma cantidad a ayudas a autónomos y pymes, y no abandonar la promoción turística para "seguir posicionando" a la ciudad como un destino "seguro".



El regidor ha repasado algunas de las obras que se están planteando desde el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica como la remodelación de la cisterna de San Roque, la recuperación de la "emblemática" calle Castillo, o las obras de Fuente Concejo o las de la fuente de la plaza de la Concepción que ya han empezado.



Otras obras que comenzarán en los próximos meses serán las de saneamiento de la red de agua de Llopis Ivorra, Mejostilla, Espíritu Santo o Valdesalor; la mejora de la sede vecinal del puente de San Francisco; la apertura de la oficina de la Policía Local en Aldea Moret; obras de accesibilidad en varias calles de la ciudad y pedanías, así como mejoras de iluminación en algunas vías para tener una "ciudad más accesible y segura".



También en las próximas semanas se inaugurará la ampliación del Parque del Príncipe que incorporará nuevos servicios como una zona de calestenia o un espacio de entrenamiento para perros, y se verán cambios en la movilidad en la ciudad con la vista puesta en el servicio urbano de autobuses que ha perdido usuarios en los últimos meses.



"Estamos haciendo un gran esfuerzo por mejorar algunas líneas", ha recordado Salaya, en alusión a la Línea 3, que llega al Hospital Universitario de Cáceres, o la 4, que da servicio al Cefot aunque los soldados no saldrán durante estos meses aunque sí el personal de administración y servicios.



En cuanto a la movilidad también se apostará por el uso de la bicicleta en la ciudad, para lo que se pondrán en servicio nuevos carriles bici como los del Parque del Príncipe, donde habrá 5 kilómetros y el nuevo que conectará con Casar de Cáceres, con lo que la ciudad sumará más de 50 kilómetros de carril bici por toda la ciudad.



En este nuevo curso, el Gobierno de Salaya afrontará también otros "retos" como las obras para mejorar el abastecimiento de agua a la ciudad con el traslado del bombeo desde el Almonte unos kilómetros aguas abajo para remontar más agua "a mejor ritmo". Una solución que tiene detractores, según ha reconocido el alcalde, que ha defendido este proyecto como una solución "viable" y "realista" que dará una solución "a corto plazo".



"Tenemos que dejar de soñar con proyectos perfectos y estupendos pero que nunca llegan a la ciudad", ha resaltado el alcalde, que a renglón seguido ha dicho que su reto "no es dar la mejor solución imaginable para el abastecimiento de agua" sino "dar una solución y que el agua llegue sin tener que estar mirando los niveles del Guadiloba cada año para saber si va a seguir saliendo agua del grifo".



También se ha referido a las obras de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la Ribera del Marco para garantizar el mínimo impacto en el medio ambiente. ADAPTAR LA CULTURA



En el ámbito cultural, se irán adaptando los eventos culturales porque "hay que tener claro que una obra de teatro o un concierto no son equiparables a un botellón", ha dicho el alcalde, que apuesta por mantener la agenda cultural en la ciudad "siempre que se puedan garantizar las medidas de seguridad".



"Veremos cómo se reinventa la cultura en la ciudad", ha sentenciado el alcalde, que insiste en que las actividades tendrán que adaptarse a la nueva situación de pandemia "para sobrevivir" y el ayuntamiento "hará un gran esfuerzo" por que el panorama cultural no se vea perjudicado "más de los imprescindible" por la nueva situación pero siempre garantizando "un cumplimiento estricto" de los protocolos.