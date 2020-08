CCOO y UGT critican "recorte" servicio público de Correos en la provincia de Cáceres

CCOO y UGT han criticado este lunes un "recorte" en la provincia de Cáceres del servicio público de Correos que dejará "descubierta" la provincia cacereña durante los meses de verano.



Así pues, a través de una nota de prensa, los sindicatos han informado de que la empresa ha comunicado la decisión de no realizar contrataciones para cubrir las vacaciones de los trabajadores de los servicios rurales y, por ello, las personas que residan en los pequeños municipios recibirán el correo "solo algún día a la semana", cuando por ley la empresa debe garantizar que el servicio postal se realice cinco días a la semana.



"El recorte en contratación para cubrir las ausencias durante el verano es casi absoluto en todos los centros de trabajo, generando en todas las poblaciones un deterioro del servicio público, tanto en el reparto como en la atención al público, dado que es imposible asumir todo el trabajo", han afeado.



De este modo, CCOO y UGT han considerado que en la práctica se está ante una "medida de recorte" de la plantilla que diariamente presta este servicio público, y como solución la empresa ha comunicado que el personal que no esté de vacaciones "realice el trabajo de los que falten".



"Con la fórmula elegida se genera una sobrecarga de trabajo, por lo que la empresa asume que quedarán sin reparto aleatoriamente unas zonas u otras, al resultar imposible llegar a todos los domicilios", han criticado.



Además, en el caso de los servicios rurales, los sindicatos han indicado que la empresa condena a que diariamente "queden sin servicio postal municipios enteros", algo que además de "deteriorar el servicio que recibe el ciudadano/a, en este caso, es una medida ilegal al haberse impuesto a los trabajadores/as sin posibilidad de negociación previa".



Así, ha aseverado que, a pesar de que el presidente de la compañía, Juan Manuel Serrano, "gasta mucho dinero en campañas publicitarias para vender su preocupación por el mundo rural y la España vaciada, la realidad evidencia que el servicio público postal en este ámbito parece no encajar en el proyecto de futuro que está aplicando".



"Estamos ante un gestor que ha demostrado sus carencias y falta de talante durante la crisis sanitaria del coronavirus, llevando a Correos a ser el segundo colectivo laboral en infectados después del sanitario, y que ahora busca recortar gastos dejando de cubrir las vacaciones de buena parte de los más de 5.400 trabajadores y trabajadoras que en Correos dan cobertura al mundo rural, un ámbito territorial donde se encuentran el 90% de los municipios de todo el territorio", ha dicho.



Por ello, CCOO y UGT han pedido a la empresa que "rectifique", y que cubra con contratación todos los servicios rurales, ya que existe una "obligación de servicio público que no puede dejar de atenderse".



Finalmente, para ambas organizaciones sindicales, si el presidente quiere ahorrar, en vez de recortar el servicio público a la ciudadanía en el mundo rural, "podría gastar menos en las costosas campañas de publicidad con las que solo busca una promoción de su imagen personal", concluyen.