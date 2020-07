Cáceres pide depurar responsabilidades "técnicas y políticas" por fallido trasvase Portaje

Ep.



El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves por unanimidad instar al Gobierno de España a que se depuren responsabilidades políticas y técnicas en relación al fallido trasvase de agua desde el pantano de Portaje al embalse del Guadiloba, una obra que ha costado 60 millones de euros al erario público y que no ha sido concluida por problemas técnicos.



La moción ha sido presentada por los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Cáceres Francisco Alcántara y Mar Díaz, y ha sido enmendada por Unidas Podemos, que ha pedido que se suprima el punto referente a retomar el proyecto de construir una presa sobre el Almonte, ya que podría enfrentarse a problemas medioambientales de este entorno natural.



Suprimido este punto, la petición de responsabilidades va dirigida al Ministerio para la Transición Ecológica, a la Secretaría General del Agua, a la Dirección General del Agua y a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), órganos a los que se les pide que pongan en marcha "una solución alternativa de calidad y sostenible para el suministro de agua a la ciudad de Cáceres".



En la moción se recuerda que el embalse de Cáceres se construyó en 1971 en el río Guadiloba, y en 2005 se anunció que la solución definitiva sería una captación a 65 kilómetros de Cáceres desde el embalse de Santa María en la localidad cacereña de Portaje, pero el proyecto ha resultado inviable.



Alcántara ha señalado que, tras 13 años, la obra está en parada técnica porque la empresa ha pedido la suspensión del contrato, por lo que ha calificado este proyecto de "gasto despilfarrado" y de "fracaso" de ingeniería". "Esta obra nunca debería haber sido", ha subrayado el edil que ha recordado que, desde el principio, "se sabía que era inviable técnicamente".



La obra del trasvase desde el embalse de Portaje, que comenzó en 2007 con un presupuesto inicial de 49 millones de euros, requirió un modificado posterior en otros 10 millones de euros, por lo que la inversión ha llegado a los 59 millones. La empresa ha pedido la resolución del contrato, pasando a estar en suspensión temporal total, debido al problema técnico insalvable de salvar los ríos Tajo y Almonte, los cuales, según ha ironizado Alcántara, estaban ya allí desde la redacción técnica del proyecto original del trasvase. "Que alguien pida disculpas y, si tiene decencia, que dimita", ha espetado el edil.



El portavoz del Gobierno local, Andrés Licerán, ha hecho un repaso por los problemas de abastecimiento de Cáceres con un Guadiloba que tiene ahora mismo 6,077 hectómetros cúbicos de agua, por lo que está a un 29% de su capacidad frente al 41% de hace un año, mientras que la cota del Almonte el año pasado era de 200 pero este año está en 212.



"La situación es grave y por eso se están tomando decisiones", ha dicho Licerán que ha recordado que se está trabajando en dar una solución para no estar pendientes de las reservas de agua. No obstante, el PSOE ha apoyado la moción aunque cree que, pasados tantos años, puede ser poco eficaz la petición de responsabilidades.



Por su parte, el concejal del PP, Víctor Bazo, ha recordado que su partido "siempre" estuvo en contra de este proyecto que siguió adelante por "pura cabezonería" de unos cuantos, y que ha costado 13 años y "más de 50 millones enterrados en una obra faraónica que nadie quería". Bazo ha recordado que el PP intentó parar este proyecto en 2010 cuando había un escaso nivel de ejecución y el asunto llegó al Senado, donde el PSOE votó en contra de la moción 'popular'.



"Los cacereños merecen una solución definitiva que garantice un agua de calidad y que no repercuta en sus bolsillos", ha dicho el edil, que ha incidido en que hay que depurar responsabilidades "por el alto precio que se ha pagado" por este proyecto.



Desde las filas de Ciudadanos, la portavoz Raquel Preciados, ha insistido en que la ciudad lleva esperando 28 años una solución definitiva a sus problemas de abastecimiento de agua y ni el trasvase desde Portajo ni el embalse en el Almonte han salido adelante. "No hay dos sin tres", ha sentenciado la portavoz que ha pedido que se reúna el Comité Técnico de la Sequía para estudiar la situación de la ciudad.



El edil de Unidas Podemos, Ildefonso Calvo, ha incidido en el fiasco de este proyecto que no previno que las conducciones de agua debían salvar los cauces de los ríos Tajo y Almonte. "Fue una decisión ruinosa sin tener en cuenta otras posibilidades", como un trasvase desde el canal de Orellana, que también se barajó en su momento.



El concejal no adscrito Teófilo Amores ha aplaudido la petición de responsabilidades políticas y técnicas para que "caiga todo el peso de la ley sobre el que tenga responsabilidad" en este proyecto.



TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS



El Pleno también ha aprobado por unanimidad otra moción presentada por Cs en la que propone la modificación del funcionamiento actual y la gestión de las Escuelas Deportivas Municipales. La formación naranja quiere que sean más inclusivas y tengan preferencia los alumnos con menos medios económicos, por lo que se cuestiona el actual sistema de sorteo de las plazas ofertadas.



Para estudiar estas y otras medidas, el Instituto Municipal de Deportes (IMD) convocará una mesa de trabajo, a petición de Unidas Podemos, con el objetivo de iniciar la transformación de las Escuelas Deportivas y modificar el sistema de funcionamiento de estas actividades.



En esa mesa se estudiará, por ejemplo, que las actividades que se concierten para el desarrollo de actividades extraescolares sean a través de un contrato y no de una subvención, lo que ha defendido el concejal de la formación naranja, Antonio Bohigas.



También se planteará la creación de una Escuela Deportiva para los padres con el objetivo de implicarlos en la actividad de sus hijos y para que lleve a cabo actuaciones no sólo de seguimiento de sus hijos, con sus respectivas memorias técnicas, sino que les introduzca en la necesidad de seguir hábitos saludables, normas de conducta basadas en el respeto y valores del deporte, etc.



Cabe recordar que el Pleno ordinario del mes de julio ha sido el primero que se ha celebrado de forma presencial tras la declaración de la pandemia del Covid-19, para lo que se han adoptado medidas de seguridad en el salón de plenos con una nueva disposición de los escaños de los 25 concejales para garantizar la distancia social entre ellos.



Antes de concluir la sesión, los concejales han guardado un minuto de silencio por las personas que han perdido la vida por el coronavirus en estos meses.