El Plan Especial de Cáceres regulará nuevos usos en los locales del centro

El Plan Especial de Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de Cáceres, cuyo texto se encuentra en revisión desde hace dos años y tendrá listo en septiembre un borrador, regulará nuevos usos de los locales en el entorno de la calle Pintores y en la ciudad monumental para crear nuevas oportunidades de negocios en el centro de la capital cacereña.



El concejal de Urbanismo y Patrimonio, José Ramón Bello, ha explicado que los usos actuales son "muy limitados" lo que se está traduciendo "en una paulatina degradación y cierre de esos edificios", por lo que al ampliar los usos "se permitirán nuevas oportunidades de negocio y nuevos servicios para los turistas".



Bello ha recordado que el Plan Especial de Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de Cáceres se aprobó en el año 1989, tan solo tres años después de la declaración de la ciudad monumental como Patrimonio de la Humanidad, pero hay muchos aspectos que no recogía, por que "simplemente era un catálogo de edificios protegidos".



Desde hace dos años se inició un proceso de renovación, revisión, y puesta el día del Plan Especial de Cáceres, dado que el antiguo "no respondía a muchas de las cuestiones fundamentales que se plantean en una ciudad como la nuestra", ha dicho el concejal.



"Hasta nuestra llegada al Gobierno en el mes de junio del 2019 apenas se había comenzado el proceso de recopilación de información", ha detallado Bello, que apunta que "el equipo redactor del plan había acumulado una ingente cantidad de información, pero no había iniciado el manejo de la misma, ni nos habían planteado cuestiones necesarias para su puesta en marcha".



Ahora, la Concejalía de Urbanismo y Patrimonio ha iniciado un proceso de revisión de muchos de los aspectos que un "documento moderno" debe contener, y "muchos de ellos están centrados en el comercio, donde estamos planteando diferentes cuestiones y tratando de poner solución a los problemas que afectan a esta zona", ha incidido el edil.



El Gobierno local quiere que se revise los usos de todas las localizaciones existentes en el entorno de protección del Plan Especial, y en especial los locales vacíos de las calles Moret, Parras o Pintores. El objetivo es "universalizar algunos usos" para dotar a estos locales de servicios que utilizan los turistas.



ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS



Además, el plan dedicará un atención "importante" a la situación de los alojamientos turísticos, "que están generando muchos problemas en otras iudades Patrimonio de la Humanodad y que Cáceres a día de hoy no tiene regulado", ha recordado el edil.



También se hará un análisis "serio" de la publicidad porque hay mucha diversidad de carteles y "en un casco histórico protegido tiene que existir una uniformidad en la cartelería y medios publicitarios de los negocios".



Otro aspecto muy importante son las licencias de obras, por lo que el plan determinará cómo deben ser, cómo deben tratarse, qué tipo de cuestiones tienen que abordar, además de incluir cuestiones de movilidad como peatonalizaciones de calles, etc.



También se regulará el catálogo de bienes protegidos como las chimeneas, ya que Cáceres es una de las ciudades que más chimeneas históricas tiene y "no estaba ninguna protegida". Las rasantes de los edificios y los grandes proyectos de la Ribera del Marco son otros asuntos que se incluirán en el documento.



"Estamos elaborando un avance del Plan Especial que se expondrá al público en el mes de septiembre desde la página web del Ayuntamiento, con un visor muy sencillo, para que todas las organizaciones, colegios profesionales, usuarios, funcionarios, vecinos, etc, puedan ver las opciones que estamos poniendo sobre la mesa y hacer todas sus aportaciones para enriquecerlo", ha subrayado.



El objetivo es aportar una visión integral a la ciudad, sus usos, sus problemas y las soluciones para paliar todos ellos, "confeccionando un auténtico proyecto de Ciudad Patrimonio de la Humanidad", ha concluido Bello.