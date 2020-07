Rosario Cordero defiende que la provincia de Cáceres necesita "muchas Islas de Valdecañas"

Ep.

La presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, ha mostrado su "alegría" por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) por la que se mantienen las construcciones terminadas del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas y se ordena la demolición de aquellas que estaban en proceso de levantamiento.



Cordero ha defendido esta decisión judicial por lo que este proyecto ha significado para los municipios afectados, El Gordo y Berrocalejo, en cuanto a la creación de empleo y la atracción turística.



"Es una alegría la sentencia porque yo soy de la comarca de Campo-Arañuelo y sé lo que ha significado en los dos pueblos afectados, pero este proyecto va mucho más allá y afecta a toda la provincia que se mantenga el complejo y no se destruya lo ya construido", ha indicado la también alcaldesa de Romangordo en el transcurso de un balance del Plan Re-Activa que ha realizado este miércoles junto a miembros de su equipo de Gobierno y al que han asistido empresarios de la provincia.



Precisamente, ha sido el presidente de la Federación de la Construcción (Fecons), Carlos Izquierdo, quien se ha referido a la importancia del sector para la recuperación socio-económica de la provincia, y ha valorado que el complejo se mantenga en pie.



Cordero ha indicado que estos proyectos "son muy necesarios" aunque ha defendido que "siempre" deben construirse" guardando los parámetros de medio ambiente y sostenibilidad". "Necesitamos muchas Islas de Valdecañas en la provincia y ésa es la realidad", ha concluido.



Cabe recordar que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) dictó el pasado 30 de junio un auto en el que acuerda la imposibilidad material parcial de ejecutar las sentencias que anularon la actuación administrativa relativa a la urbanización Marina Isla de Valdecañas.



Así, el auto, contra el que cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días, acuerda la conservación de lo construido y terminado por "no afectar" al medio ambiente; además de la demolición de todas las obras que se encuentran en fase de estructura, habrá que regenerar la vegetación de las plataformas existentes que no han sido edificadas.