La Creex ve que el auto "razonable" sobre Isla de Valdecañas "da seguridad jurídica"

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, ha señalado que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) sobre la urbanización Isla de Valdecañas "es razonable" y, aunque "se queda a medio camino" de lo que les hubiera gustado, "preserva el interés general y da seguridad jurídica para futuras inversiones que estaban pendientes de un hilo".

Así se ha pronunciado en una nota de prensa después de que, en su auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx acuerde la conservación de lo construido y terminado en la Isla de Valdecañas por "no afectar" al medio ambiente, pero establece la demolición de todas las obras que se encuentran en fase de estructura, así como la revegetación de las plataformas existentes que no han sido edificadas, entre otras medidas. Al respecto, Peinado ha señalado que desde la organización empresarial "no" entienden "que no se puedan continuar las obras, porque el mismo impacto habría con cien viviendas más o menos, siempre que se hagan conforme a ley y con las medidas de protección ambiental oportunas". Según su criterio, el 'caso Valdecañas' "ha servido de experiencia para acometer futuras actuaciones, y su desenlace, con todos los condicionantes referidos". "Es una buena noticia, en Extremadura no andamos precisamente sobrados de inversiones y ahora se despeja el camino para algunas que estaban ahí, a la espera de ver qué sucedía", ha apuntillado. Así, para el dirigente de la organización más representativa del empresariado extremeño "lo más positivo" es que se mantienen empresas, empleos y actividad en la comarca, y que "también se abre el camino para futuros modelos de este tipo", dado que, en su opinión, se ha aprendido y un instrumento como la Lotus, con sus modificaciones y mejoras, "puede ofrecer las suficientes garantías jurídicas". "Con todo el respeto a las organizaciones que defienden el medio ambiente, el de Valdecañas no era un problema medioambiental, sino de ordenamiento jurídico y de procedimiento administrativo, porque el medio ambiente no se ha visto afectado negativamente por esta actuación; es más, muchos de los informes apuntan a que ha mejorado respecto a lo que había antes, ya que no era un ecosistema primigenio, sino artificial, creado por el hombre cuando, al construir el pantano, surgió la Isla", ha concluido el secretario general de la Creex.