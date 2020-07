Diputación de Cáceres se suma al Orgullo LGTBI con su compromiso con la igualdad de trato

La Diputación de Cáceres se ha sumado este lunes a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI con la lectura de una declaración institucional que ha tenido lugar en las puertas del palacio provincial en la capital cacereña, y en la que ha reiterado su "compromiso con la igualdad de trato y de oportunidades como un principio fundamental y una tarea prioritaria para las administraciones locales".



Al acto han asistido los miembros de la Corporación provincial junto a la presidenta, Rosario Cordero, que ha insistido en la importancia de que los 223 ayuntamientos cuenten con "las herramientas suficientes para luchar por los derechos, porque, además, no es lo mismo cómo se vive esta lucha en un entorno urbano que en un entorno rural".



En este sentido, la responsable ha destacado que se han conseguido muchos derechos pero "cuando nos damos cuenta son tan frágiles que, al final, muchas veces puedes dar un paso atrás" y por ello la Diputación de Cáceres "se quiere sumar al Día del Orgullo, al día del respeto hacia todo estos derechos".



De esta forma, en la declaración institucional, leída por la diputada de Igualdad, Amelia Molero, se reclama el papel tanto de la Diputación como de los ayuntamientos como "agentes esenciales en el diseño y el desarrollo de políticas trasversales y estratégicas que garanticen la igualdad de trato, en dignidad y en derechos".



Por todo ello, invita a "todas las entidades locales a adherirse a esta Declaración" y a sumarse a "las voces que claman por un futuro en igualdad de todas las personas al margen de su identidad sexual y/o de género y de su orientación sexual".



Cabe recordar que cada 28 de junio, en recuerdo a los disturbios de Stonewall (Nueva York), se celebra el reconocimiento formal de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales fundamentado en valores universales y democráticos como la igualdad, el respeto, la diversidad y la libertad.



DECLARACIÓN INSTITUCIONAL



Así, en la declaración institucional de la Diputación cacereña se lamenta que, en muchos casos, el reconocimiento de sus derechos "no pase de ser un reconocimiento formal, que por desgracia en ocasiones no es suficiente garantía para estas personas de que sus derechos sean efectivamente respetados".



"Reconocemos las muchas medidas que desde diferentes ámbitos se vienen llevando a cabo para apoyar a las víctimas y para modificar actitudes y nos solidarizamos con todas las personas que han sufrido muestras de intolerancia, discriminación y violencia", recoge el texto, que recuerda que este año, debido al Covid 19, la celebración del orgullo se traslada a balcones donde ondeará la bandera multicolor.



Asimismo, apunta que durante este confinamiento ha habido "un retrato invisible" de "miles de rostros que sufrieron, en la intimidad de su reclusión, la violencia y el castigo en silencio" y las personas LGTBI han visto agravada una problemática en un escenario nuevo y desconocido.



En el texto se recuerda que las corporaciones locales españolas siguen comprometidas con el desarrollo e implementación de políticas y servicios públicos "velando por una garantía de igualdad efectiva con independencia de su orientación sexual e identidad de género, como elemento esencial para la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible".



"Somos, las entidades locales, la puerta de entrada y primer termómetro de las necesidades de la ciudadanía y salvaguardia de la convivencia ciudadana y no discriminación de todas las personas", por lo que los ayuntamientos reclaman su papel como "agentes esenciales en el diseño y el desarrollo de políticas trasversales y estratégicas que garanticen la igualdad de trato, en dignidad y en derechos".



Por ello, se invita a todas las entidades locales a adherirse a esta Declaración y se reafirma el compromiso con los derechos humanos y, en consecuencia, con la diversidad sexual, al tiempo que reitera la "firme determinación de avanzar en la superación de las barreras que aún perviven hoy en día".



Asimismo, considera necesario invertir en políticas en favor de la diversidad sexual a través del desarrollo de programas y proyectos de atención, información, formación, sensibilización y concienciación, que hagan de las ciudades y pueblos "espacios seguros para la diversidad sexual en todas sus manifestaciones", indica el texto.



La Diputación de Cáeres condena cualquier tipo de agresión, incluyendo tanto la violencia física como la verbal, la humillación y el menosprecio hacia personas LGTBI en nuestro país. "Para ello, profundizaremos en la información y formación de los servicios municipales de seguridad, facilitándoles mayores recursos tendentes a la erradicación total de tales conductas", recoge la declaración.



Finalmente, se insiste en que "no son posibles las políticas de igualdad sin los ayuntamientos", por lo que reivindica la "necesidad" de dotar a las entidades locales de las competencias en esta materia así como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno y las Comunidades Autónomas (CCAA), "asegurar la implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva de las personas en todos nuestros pueblos y ciudades".