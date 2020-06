Alcaldesa Navalmoral pide no crear alarma social porque casos Covid-19 están "controlados"

Ep.



La alcaldesa de Navalmoral de la Mata, Raquel Medina, ha pedido "tranquilidad" a los vecinos de esta localidad cacereña y no crear "una alarma social ni siquiera sanitaria" porque los casos de Covid-19 que se han dado en la ciudad, con 20 confirmados hasta el momento, están "controlados" y "se están estableciendo todos los protocolos oportunos".



En cualquier caso, Medina ha señalado que están "vigilantes" ante esta situación pero ha asegurado que son "casos como los que ha ido habiendo en el Área de Salud de Navalmoral durante toda esta pandemia", que según ha dicho, "están totalmente controlados, diagnosticados y con su seguimiento oportunos", ha reafirmado.



En declaraciones a Europa Press Televisión, la alcaldesa de Navalmoral ha mostrado "tranquilidad en la población" que, ha dicho, es "un pueblo normal" con "las mismas medidas preventivas que están establecidas en el reto del país".



"Llamo a la tranquilidad y a tomar este asunto como lo que es, unos casos que se han diagnosticado como en otros muchos lugares del país, que están controlados por Sanidad", y que según ha reafirmado, "no suponen un mayor riesgo para la población que si no hubiese ningún tipo de caso, porque tendríamos que cumplir de la misma manera las medidas preventivas", ha dicho.



A este respecto, ha considerado que "se está sacando todo un poquito de contexto" así como que "los grandes perjudicados" de ello son el pueblo de Navalmoral. "No hay ningún tipo de conflicto fuera ni de alarma fuera y la gente ha seguido su vida normal", ha remarcado, toda vez que ha insistido en pedir "responsabilidad institucional y ciudadana".



En cuanto al hecho de que la persona que ha dado origen al contagio, se encuentre en paradero desconocido y en búsqueda y captura por las fuerzas de seguridad, la alcaldesa ha apuntado que "no es competencia municipal" y ha recordado que "las personas que se infectan por Covid no lo hacen porque quieren, indistintamente de tu procedencia o tu localización, de donde seas o vengas, tu condición social o económica".



"A mí lo que me interesa es que el posible foco está controlado, que no supone mayor riesgo para la población porque están los protocolos oportunos y que en Navalmoral no hay ningún tipo de alarma ni conflicto", ha aseverado la alcaldesa, quien ha pedido "ser responsables en no crear más alarma social de la necesaria y en no aprovecharlo por ciertos intereses políticos para sacar un rédito que no beneficia a nadie".



Finalmente, preguntada por si hubieran querido tener comunicación por parte de la Delegación del Gobierno del traslado del paciente origen a Navalmoral, Medina ha resaltado que no se puede "remitir a otra cosa que lo dicho por la delegada del Gobierno" y ha puesto en valor que "si los contagios están localizados es porque el protocolo funciona".