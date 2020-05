Funcionarios del Ayuntamiento Cáceres se incorporarán de forma progresiva a partir 2 junio

Ep

El Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Cáceres, que se ha reunido este martes, ha aprobado la incorporación progresiva de los empleados municipales a la actividad presencial en los diferentes edificios públicos del Consistorio, la cual se hará a partir del 2 de junio. Los servicios esenciales están ya incorporados pero el grueso de funcionarios, unos 500, lo hará en el mes de junio.



Esa es la fecha planteada para la reincorporación de los trabajadores de servicios no esenciales del ayuntamiento y sus organismos autónomos a la actividad presencial y la atención al público, que se hará no obstante con cita previa. Esa fecha se mantendrá siempre que la provincia vaya pasando a las siguientes fases de la desescalada marcada por el Gobierno y se hará "con todas las garantías".



Una de las medidas será garantizar la distancia social en todos los edificios y servicios del ayuntamiento, tanto para los que trabajan en oficinas como para los que trabajen al aire libre como obras o jardines, donde se deberá mantener la distancia social para evitar la propagación del coronavirus.



Para garantizar esa seguridad se han adquirido 15 termómetros de infrarrojos, con el objetivo de controlar el acceso a todos los edificios municipales, y se han comprado máquinas de ozono para desinfectar todos los edificios municipales.



También se van a adquirir mamparas de metacrilato para los servicios de atención al público, que se instalarán "en aquellos sitios donde no se pueda garantizar ese distanciamiento social". "Y se van a tomar medidas en todos los servicios para, incluso, sin descartar tener que marcar turnos de mañana y tarde, podamos garantizar la prestación del servicio público", ha dicho el concejal de Seguridad, Andrés Licerán, que ha presidido la reunión.



Los edificios municipales dispondrán de geles hidroalcohólicos y dispensadores para que tanto trabajadores como el público en general pueda desinfectarse. También se incrementará la limpieza y desinfección de los edificios y se adoptarán medidas de flexibilización de la jornada laboral para el personal que tenga personas a su cargo como, por ejemplo, niños, para que puedan conciliar la vida familiar.



La reunión, que se ha celebrado de forma telemática y en la que se ha guardado un minuto de silencio en señal de duelo por las víctimas del coronavirus al comienzo, ha estado presidida por el concejal de Seguridad, Andrés Licerán, y en ella se han valorado también las actuaciones que ya se han puesto en marcha durante esta crisis del Covid-19 con respecto a los trabajadores municipales, los cuales permanecen teletrabajando desde sus domicilios desde que se decretó el estado de alarma.



TRECE POSITIVOS EN LA PLANTILLA MUNICIPAL



Licerán ha recordado que el número de infectados por Covid-19 en la plantilla municipal ha ascendido a 13 positivos, diez de ellos en la Policía Local y los otros tres de diversos servicios del ayuntamiento. Ninguno de ellos ha tenido que ser hospitalizado y han superado la enfermedad sin complicaciones, informa el Consistorio cacereño en nota de prensa.



El Comité de Seguridad y Salud ha aprobado la propuesta del Gobierno municipal por unanimidad y ha valorado "muy positivamente" las medidas que se han tomado y que ha hecho que la pandemia no haya avanzado dentro del ayuntamiento, ya que se envió a los trabajadores a casa "desde el minuto uno".



"Desde el equipo de Gobierno vamos a seguir apostando por que, en todo momento, prime la seguridad y la salud de los trabajadores a la hora de la incorporación, y se va a potenciar la administración electrónica y apostar por el teletrabajo en aquellos servicios en los que se pueda seguir manteniendo", ha concluido Licerán.