PP defiende que Diputación de Cáceres y ayuntamientos dispongan de todos sus ahorros

El PP en la Diputación de Cáceres no comparte la propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que el Gobierno pueda disponer de los ahorros de la diputaciones provinciales y de los Ayuntamientos, con el fin de crear una caja única, ya que "eso provocará una asfixia de las administraciones" y el dinero "no" se invertirá donde más se necesita.

Por ello, el portavoz en la institución provincial, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido a la presidenta y al equipo de Gobierno que "se nieguen y se revelen ante esta decisión" que podría adoptar el Ejecutivo nacional para diponer de fondos para luchar contra la pandemia.

En concreto, Sánchez Juliá ha solicitado que se cumpla el acuerdo por el que los ayuntamientos y diputaciones podrán disponer del 100% del superávit y remanentes de tesorería, y ha insistido en que "hay que defender los ahorros de las entidades locales, que son los que están demostrando en esta crisis su capacidad real para ayudar a sus vecinos".

Por ello, ha defendido que los ayuntamientos de la provincia dispongan de todos sus recursos ante el incremento "extraordinario" de gastos y el descenso previsible de ingresos tras la crisis del Covid-19, ya que las administraciones locales "llegan hasta donde otras administraciones no llegan y acompañan a la hora de cubrir las necesidades de sus vecinos, así como las de los autónomos, pymes y emprendedores".

"Estos ahorros de los ayuntamientos y de las diputaciones son la UCI para muchos de los que están en situación de vulnerabilidad, y no vamos a permitir que en lugar de servir para ayudar a nuestros vecinos, se utilicen para paliar la incompetencia de Sánchez en la gestión de esta crisis", ha dicho el portavoz.

En ese sentido, ha recordado que la Diputación de Cáceres está diseñando en estos momentos un plan de reactivación económica y social que "no será viable" si no se dispone de los ahorros, por lo que ha pedido a que no permita "un corralito de los remanentes de tesorería y el superávit del 2019", según informa el PP provincial cacereño en una nota de prensa.

Finalmente, Sánchez Juliá ha pedido a la presidenta y a su equipo de Gobierno que "se desmarque" de la petición del presidente del Comité Federal del PSOE y de la ministra, y defienda que "los remanentes y el superávit esté disponible al 100% y sea gestionado por ayuntamientos y la Diputación", concluye.