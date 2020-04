Ayuntamiento Malpartida Cáceres denuncia que la Delegación le impide usar medios públicos

El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ha pedido a la Delegación del Gobierno en Extremadura que le deje usar los camiones de vialidad invernal de las empresas concesionarias del mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, para realizar el baldeo y desinfección de las calles del municipio, pero le ha sido denegado el permiso.

En concreto, el alcalde de la localidad, Alfredo Aguilera, ha remitido tres escritos solicitando dicha ayuda, tras ponerse en contacto con las empresas concesionarias, que garantizan que dichos camiones podrían realizar el baldeo y desinfección de la localidad "sin problema", ya que en esta comarca actualmente se encuentran parados por no haber previsión de heladas ni nevadas.

Esta medida se está llevando a cabo en otras comunidades como en Madrid o Galicia. Así pues, según informa el Consistorio malpartideño en una nota de prensa, la respuesta de la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, ha sido, la "imposibilidad" de esta realizar esta medida, al tiempo que argumenta que la Diputación de Cáceres se está encargando de la desinfección a efectos de la limpieza viaria en los municipios.

Sin embargo, esto "no se ajusta a la verdad", recoge la nota, ya que la institución provincial está haciendo la desinfección de zonas transitadas o sensibles, exclusivamente fachadas y aceras pero "no realizan los baldeos porque no disponen de medios para todos los municipios".

Por ello, el Consistorio malpartideño asegura que el apoyo que está recibiendo desde la Delegación del Gobierno, por tanto desde el Gobierno de España, "es nulo", pues "apenas ha recibido 30 mascarillas para una población de más de 4.000 habitantes".

"Es más, por parte de la delegada solo ha recibido reparos e intentos de impedir acciones que velan por la salud de los vecinos, como la carroza de muñecos de la campaña 'Quédate en Casa Malpartida' que se pretendió sancionar sin causa justificada", añade la nota.

Por todo ello, Aguilera considera "muy grave" que la Delegación del Gobierno no utilice los medios disponibles que tiene para dar servicio a toda la comarca Tajo-Salor, como sí se hace en otras Comunidades Autónomas, y critica que "deniega el uso de los camiones que están disponibles y preparados", una decisión que califica de "índole política".

"Rogamos a la Delegación del Gobierno que cese en su empeño de paralizar a este equipo de Gobierno porque a quien realmente está haciendo daño es a todos los malpartideños", concluye el Consistorio.