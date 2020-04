Cáceres reanuda tres obras públicas y reparte 20.500 mascarillas entre trabajadores ciudad

Ep.

La ciudad de Cáceres ha reanudado este lunes tres obras públicas, la de la Ronda Sureste, la ampliación del Parque del Príncipe y la de peatonalización de la zona conocida como 'los obispos', una vez se ha levantado la restricción de la actividad laboral con la vuelta al trabajo de sectores como el de la construcción.



Para estos y el resto de trabajadores que vuelven a su labor diaria, se han repartido un total de 20.500 mascarillas que las fuerzas de seguridad han ofrecido en la entrada al edificio de servicios Múltiples, en la plaza de América y la entrada al polígono industrial de Las Capellanías.



El reparto de la mascarillas lo ha coordinado la Delegación del Gobierno en Extremadura y lo lleva a cabo la Policía Local y miembros de Protección Civil, según ha indicado el alcalde Luis Salaya, en una rueda de prensa online en la que ha informado sobre las novedades en la ciudad ante la crisis sanitaria del coronavirus.



Respecto a las obras que se han reanudado, el alcalde ha dicho que se han elegido esas tres porque si no se retoman "se pueden deteriorar mucho" en este periodo de lluvias, y "el daño puede ser grande". No obstante, se ha pedido a las empresas que las llevan a cabo que se mantengan las distancias de seguridad y se usen equipos de protección individual (EPIs).



Para garantizar que se cumplen estas medidas de seguridad, Salaya ha avanzado que se realizará "un control exhaustivo" a través de los responsables de riesgos laborales y de la Policía Local, como ya se hacía antes de la aplicación de las últimas restricciones del decreto de alarma.



"Volvemos al mismo protocolo de antes", ha insistido el regidor cacereño que, al ser preguntado por cuándo se activará la desescalada del estado de alarma, ha dicho que "todavía nos queda". "No podemos llevarnos por un extremo optimismo al ver que hay altas hospitalarias porque nos quedan todavía días muy difíciles", ha concluido.