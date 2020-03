Empleados centro residencial de Losar de la Vera se confinan con mayores para no contagiar

Ep

Un total de 24 trabajadores de la cooperativa-centro residencial de mayores Servimayor de Losar de la Vera han tomado esta decisión.



En declaraciones a Europa Press Televisión, el presidente de esta cooperativa de mayores, Martín González, ha destacado que la iniciativa ha surgido de los propios trabajadores "por la necesidad de evitar la entrada del bichito" en las instalaciones.



"Se supone que o estamos asintomáticos todos los que vivimos aquí o es que ninguno de nosotros está infectado, llevamos veintitantos días, y entonces las únicas personas que nos pueden traer el bichito de fuera son las que entran y salen", ha evidenciado.



"Ellos mismos, después de saber todo lo que ya hemos explicado sobre el coronavirus, han decidido ni salir de aquí y la mitad de la plantilla se ha confinado desde anoche", ha subrayado



González ha valorado que este gesto es "un derroche de generosidad y humanidad que no tiene límite" y ha explicado que la plantilla que no se ha encerrado "no es porque no quiera" sino porque son madres con niños pequeños o con "problemas familiares fuertes" que se lo "impiden".



Así, el presidente de este centro ha agradecido a los trabajadores esta iniciativa que "ha salido de ellos" y ha apuntado que "van a ser compensados" al igual que quienes no están "no van a perder ninguno de sus derechos". "Pero esto no se paga con dinero, ni se paga con dinero ni tiene nombre, esto se extralimita", ha valorado.



Sobre las situaciones que se están produciendo en las residencias de mayores en estos días, González se ha mostrado "convencido" de que "en todas" hay "humanidad", "generosidad" y "buena fe".



"Oigo algunas cosas que me espantan, pero estoy convencido de que en la gran mayoría los trabajadores y los directores que desarrollan su trabajo lo hacen con la mayor generosidad y dosis de humanidad; oímos cosas que nos asustan a todos, especialmente a los mayores, pero creo que no es lo habitual", ha manifestado.



Finalmente, sobre este centro residencial de Losar de la Vera ha explicado que es una cooperativa de mayores que han "tenido el atrevimiento" de construir su centro y gestionarlo ellos y en el que "prima" el "bienestar" de los que en él residen.