Medio centenar efectivos UME desinfecta principales calles y espacios públicos de Cáceres

Un total de 47 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y once vehículos están este miércoles desinfectando las principales calles y espacios públicos de Cáceres dentro de la Operación Balmis, que se ha activado ante la crisis sanitaria provocada por la infección del coronavirus.



Se está actuando en la Plaza Mayor, donde se ha instalado el centro de operaciones, así como las calles peatonales del entorno histórico, en el Paseo de Cánovas, la plaza de América, el barrio de Aldea Moret, los entornos de los hospitales, centros sanitarios y residencias de ancianos, además de la estación de autobús y la de Renfe.



La previsión es que los militares permanezcan en la ciudad durante toda la jornada y parte del jueves, tal y como ha indicado el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, que ha mantenido esta mañana una reunión con el mando militar para coordinar las acciones con las que ya estaba llevando a cabo el propio ayuntamiento en el ámbito de la limpieza y la desinfección.



Salaya ha explicado en una rueda de prensa online que la UME ya conoce las labores que ha realizado el ayuntamiento en este sentido por lo que la UME se centrará en los lugares más concurridos donde se está utilizando una solución de agua y lejía. "Cuando terminen sus objetivos, continuarán su camino a otra ciudad", ha dicho el alcalde.



"Trabajan a una velocidad excepcional y con una eficacia extraordinaria por lo que sirven de mucha ayuda al ayuntamiento", ha dicho el regidor cacereño, que ha aclarado que los productos que están utilizando los militares para la desinfección no son tóxicos para los animales, tal y como se ha dicho en alguna red social. "Esto es un bulo", ha zanjado Salaya, que ha insistido en que se trata de una mezcla ponderada de agua y lejía.



Salaya ha agradecido a la UME, al ejército y al Ministerio de Defensa esta intervención de "desinfección masiva" con unos medios superiores a los que tiene el ayuntamiento que permiten "avanzar más y en menor tiempo".



Un trabajo que se complementa con el que se hace desde el ayuntamiento a través de Conyser, la empresa concesionaria de la limpieza viaria, que ha incorporado medios materiales y humanos "muy por encima de la exigencia del contrato", ha dicho.



Así, Conyser ha preparado un dispositivo de personal con un jefe de servicio, dos capataces, seis conductores y 17 peones que están trabajando en estos servicios especiales. En cuanto a los medios materiales se dispone de tres camiones cisternas, tres valdeadoras, dos fregadoras, dos equipos de agua a presión, cinco fumigadoras, dos cañones para nebulización y cuatro vehículos auxiliares, además de todos los materiales y útiles necesarios para el trabajo manual.



"Son muchos medios", ha recalcado, al tiempo que añade que Cáceres "es una de las ciudades que más y mejores medios está destinando a la desinfección de la calles". "Estamos desinfectando la ciudad zona a zona y barrio a barrio, empezando por las zonas más transitadas y en base a criterios de organización del trabajo que aplica la propia empresa", ha subrayado.



QUE NO SE DEJE LA BASURA EN EL SUELO



Respecto a la limpieza viaria, el alcalde ha hecho un llamamiento a la población para que no se deje la basura en el suelo y se deposite en los contenedores adecuados, que se están desinfectando "con mucha frecuencia". "Un contenedor de basura, a día de hoy, no es una fuente de contagio mayor que el pomo de la puerta de cualquier portal", ha subrayado.



Así, ha insistido en que los contenedores están más desinfectados que otros objetos que tocamos habitualmente por lo que ha remachado que se deposite la basura en ellos. Y es si los residuos se dejan fuera de ellos se dificulta más el trabajo de los operarios de limpieza y hace que tenga que prestarse con más personal para mantener la ciudad en un estado de salubridad necesario. "Los contenedores están limpios y desinfectados continuamente", ha concluido.