Afectados de TEA y Esclerosis múltiple reclaman ayudas para sus tratamientos

Afectados de Trastorno del Espectro Austista (TEA) y de Esclerosis múltiple han reclamado ayudas de las instituciones, principalmente del Servicio Extremeño de Salud (SES) de la Junta de Extremadura, para poder recibir sus tratamientos y terapias de forma gratuita como ocurre con otras enfermedades crónicas.



La presidenta de Divertea, Rosa Simón, y el representante en Cáceres de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Extremadura (EMEX), Jesús Cano, han pedido más atención sociosanitaria por parte de la administración regional para poder acceder a servicios de fisioterapia, logopedia, psicología y otros necesarios para el tratamiento de sus dolencias.



"Nos sentimos abandonados por las instituciones", ha dicho Simón este lunes en una rueda de prensa en la que ha señalado que su asociación, que atiende a unos 67 usuarios, apenas recibe de las instituciones locales y provinciales unos 6.000 euros de ayuda, cuando el gasto anual de los servicios que presta a los usuarios asciende a los 240.000 euros. "Es una vergüenza", ha subrayado en alusión también a la situación que viven los afectados de Esclerosis múltiple en la región.



Por su parte, EMEX cuenta en la actualidad con 140 socios en toda la región repartidos por las sedes de Cáceres, Mérida, Don Benito y Plasencia, y no cuentan con recursos suficientes para poder financiar los tratamientos especializados de profesionales sociosanitarios que deben costear, en la mayoría de los casos, por su cuenta.



"¿Si esto es una enfermedad, cómo puede ser que estas personas no tengan unos tratamientos semanales totalmente pagados?", se ha preguntado Simón, que ha reiterado que "es vergonzoso" que estos afectados no tengan un tratamiento gratuito cuando en el caso de la Esclerosis múltiple se trata de una enfermedad degenerativa que necesita cuidados continuos.



RUTA SENDERISTA SOLIDARIA



Por ello, para poder sufragar parte de la terapias, ambas asociaciones han organizado una ruta senderista que tendrá lugar este domingo, día 15, y que partirá a las 9,00 horas de la Plaza Mayor de la capital cacereña.



La ruta, de unos 12 kilómetros de recorrido, transcurrirá por el entorno de la Sierra de la Mosca y acabará en el parque del edificio Valhondo con una jornada de convivencia en la que se repartirán bocadillos, fruta y agua, y se podrán degustar unas migas por un euro.



También habrá talleres sensoriales, juegos populares y castillos hinchables para los más pequeños, según ha explicado Simón en una rueda de prensa en la que ha recordado que la inscripción para participar es de 5 euros. Se pueden realizar en MBF colecciones, llamando por teléfono a cualquiera de las dos asociaciones y también en el día de la ruta en la Plaza Mayor. También se ha establecido una fila cero para las personas que quieran colaborar.



En la presentación de la ruta ha participado también la concejala de Cultura, Fernanda Valdés, que ha destacado la labor que llevan a cabo ambas asociaciones "para lograr una mayor calidad de vida, sumando el ocio y la inclusión, y una vida plena en sociedad que todo el mundo merece y necesita".



"La inclusión es necesaria y para ello lo más importante es la visibilidad y la normalización de cada uno con sus características y particularidades, aun queda mucho por hacer y aprender para lograr la inclusión plena y los cambios sociales decisivos", ha concluido.



En la última edición participaron en esta ruta unas 700 personas pero este año la inscripción va más lenta, por lo que los organizadores han animado a los cacereños a que participen en esta actividad al aire libre y disfruten de un día en familia.