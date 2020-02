PSOE pide al PP que, por "decencia política", aparte a alcalde de Malpartida de Cáceres

Ep

El PSOE de la provincia de Cáceres ha instado al PP "a apartar" de sus cargos públicos al alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera.

Así lo ha destacado el secretario general del PSOE provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, recordando que hay una "sentencia firme" de la Audiencia Provincial de Cáceres contra Aguilera.

Debido a ésto, ha pedido al PP que "sea consecuente" y "no siga ahondando en la fractura social que está causando" en el municipio cacereño.

En rueda de prensa este miércoles en Cáceres, Morales ha recordado que el PP "ponía la excusa de que no había sentencia firme", pero que en la actualidad es "un sinsentido absoluto" porque está "condenado en firme" y "en política hay que ser decente, parecerlo todos los días y ser un ejemplo para la ciudadanía".

Según el portavoz del PSOE, "instamos al señor Laureano León, al señor José Antonio Monago que se deje de monsergas y de cuestiones que no afectan a la vida normal y ciudadana de los habitantes de nuestra provincia, en este caso de Malpartida, y aparten definitivamente a este señor condenado por un delito gravísimo de maltrato".

Junto con ello, ha matizado que "esta rueda de prensa no está convocada contra nadie, está convocada para que prevalezca el sentido común, la honorabilidad política y la decencia política que, por una vez, seamos capaces los partidos políticos de ponernos de acuerdo en temas trascendentes para la ciudadanía".

Así, ha considerado que "en la lucha contra el machismo", "contra la multitud sin fin de asesinatos y agresiones machistas" deben estar "de acuerdo" y que no haya "ni un atisbo de benevolencia ni de connivencia", al tiempo que ha remarcado que, en este caso, "ha habido una sentencia firme" de la Audiencia Provincial.

Además, Morales ha puesto "a disposición" de los 'populares' "a nivel provincial y a nivel regional" a los cinco concejales que el PSOE tiene en Malpartida para que "elijan al alcalde o alcaldesa que quieran" porque "ellos han ganado las elecciones" en ese municipio y "por tanto tienen derecho a seguir gobernando", algo que los socialistas van a "facilitar en la fórmula jurídica o legales que estén establecidas" para que haya primer edil que "esté y trabaje limpiamente por el pueblo".

"No puede a Malpartida de Cáceres, en el respeto que se debe a todos los ciudadanos de Malpartida, que los represente alguien que está condenado en firme por un delito tan grave, tan gravísimo como violencia de género", ha resaltado Morales, al tiempo que ha evidenciado que "la sociedad española está muy sensible con este tipo de delitos".

EL PSOE APOYARÁ A OTRO ALCALDE DEL PP

Por ello, ha remarcado que el PSOE "sin ningún género de duda, apoyaría" a otro alcalde del PP "que representara al pueblo como tiene que representarlo".

También, ha insistido en que los políticos tienen que ser "inflexibles" y "beligerantes" con "cualquier atisbo de agresión machista" y "mucho más", cuando hay una sentencia firme.

Del mismo modo, sobre el puesto de diputado provincial de Aguilera, el secretario general de los socialistas cacereños ha dicho que pedirán que "deje el acta" porque ésta le corresponde al PP, a quien van a "ayudar" a apartar "al condenado por maltrato", algo que ya ha hecho el propio Aguilera, que ha renunciado este miércoles al acta de diputado provincial.

"Si él se empecinara en enrocarse en ese posicionamiento, habría que estudiar jurídicamente la fórmula", ha destacado.

Además, ha pedido a "todos los responsables institucionales de Extremadura, y estoy hablando de mis compañeros del Gobierno de Extremadura que, si este señor persiste en la sinrazón de aferrarse al cargo a pesar de estar condenado en firme, que no existiera para ellos, que no se le diera ningún tipo de amparo, que no se le recibiera, que se le hiciera un aislamiento absoluto".

Igualmente, Morales ha apuntado que han "echado en falta más beligerancia, en este caso concreto, por algún otro partido político" en la región.

Cabe destacar que, ha estado acompañado en la rueda de prensa por el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, así como por concejales de Malpartida y diputados provinciales.