Las ruinas romanas de Mayoralgo en Cáceres se podrán visitar sin cita previa

Las ruinas romanas que se descubrieron en el palacio de Mayoralgo de Cáceres en 2001, actual sede institucional de Liberbank, se podrán visitar sin cita previa desde Semana Santa y en un horario más amplio que coincide con el del centro de interpretación de la Torre de Bujaco.



El acceso de entrada a este yacimiento considerado como el germen de Norba Caesarina, será desde el tramo de la muralla que se puede visitar entre la Torre de Bujaco y la Torre del Horno. Ahí existe una pasarela que comunica la muralla con el patio de Mayoralgo donde se encuentran las ruinas que, una vez visitadas, podrán abandonarse por la puerta a pie de calle en el adarve.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, y la directora de Gabinete de Dirección y Relaciones Institucionales de Liberbank, Ana Echenique, han rubricado este miércoles un nuevo convenio entre ambas instituciones que modifica algunas cláusulas del firmado con anterioridad, el cual obligaba a visitar el yacimiento con un guía turístico y con cita previa, lo que suponía un contratiempo para los turistas que no tenían esta visita programada con antelación.



Salaya ha resaltado que uno de los objetivos prioritarios del gobierno municipal en materia de turismo es "abrir todo el patrimonio posible" de la ciudad, para acercarlo a la ciudadanía y para ello, es necesario la colaboración de entidades privadas que son propietarias de parte de ese patrimonio, como el caso de Liberbank.



Según ha explicado el regidor con este nuevo convenio "se da más sentido" al recorrido de la muralla abierta al público, ya que se suman los restos romanos y el visitante podrá entender mejor el origen de la capital cacereña.



Ahora, los que suban a la Torre de Bujaco podrán acceder el patio del palacio, donde se encuentran los restos romanos, desde una puerta situada en la muralla.



Con la anterior fórmula de cita previa y de organización de grupos, los restos apenas contaron con "diez visitas a lo largo del año", según ha incidido el alcalde, que espera que ahora, con este nuevo sistema, alcance la cifra de visitantes de la propia Torre de Bujaco, que se situó en 2019 en 61.976, de los que 53.804 fueron nacionales y 8.172 extranjeros.



Así, con este nuevo recurso se consigue que "haya más cosas que hacer en la ciudad", ha dicho Salaya, con lo que también se contribuye a alargar la estancia de los turistas.



Por su parte, la responsable de Liberbank ha dicho que "es un placer colaborar con la ciudad y aportar este gran patrimonio del palacio de Mayoralgo", ha incidido Echenique, tras la firma del nuevo convenio que ha sido respaldado por los técnicos municipales. El recinto contará con seguridad a través de los trabajadores municipales y solo se visitarán las ruinas, que están en el patio, por lo que no se accederá en ningún caso al palacio.



CASAS, TERMAS, ETC...



Este yacimiento, que fue descubierto en las obras de conservación y rehabilitación del palacio de Mayoralgo, cuenta con una superficie de unos 500 metros cuadrados. En esta zona iba a construirse un parking pero finalmente se decidió dejar los restos, que abarcan desde el siglo I antes de Cristo, hasta el siglo XVIII, última fase de construcción del palacio.



Según ha explicado el concejal de Urbanismo, José Ramón Bello, en una visita a los restos tras la firma del convenio, en este yacimiento romano se pueden ver casas de la época tardorepublicana, que después se detruyen para construir el foro de Norba Caesarina que daría a la plaza de Santa María.



También se localizaron estructuras de época republicana y dos grandes casas que se reutilizaron como elementos industriales para taller y alfarería, además de una terma que también se reutilizó como un horno de cerámica. Los trabajos arqueológicos dejaron al descubierto también una calzada romana, así como una vivienda con un patio y cisterna en el centro.



"En poco más de media hora, la gente puede conocer la historia de una ciudad que es muy compleja y con muchas aristas", ha dicho el concejal, que ha invitado también a visitar el Museo de Cáceres, donde se encuentra el busto de bronce bañado en oro del siglo I después de Cristo que se halló en estas ruinas.



Según Bello, la posibilidad de poder visitar los restos romanos en un horario más amplio y sin cita previa "es una gran noticia" porque cualquier visitante que venga a Cáceres y que no planifique la visita al yacimiento, ahora puede hacerlo sin problemas.